Эксперт: более трети Южного океана должны стать заповедником

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Площадь природоохранных территорий в Южном океане должна быть увеличена с нынешних 13,5% до 35% и составить порядка 12 миллионов квадратных километров, заявила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.

"Мы являемся свидетелями глобального климатического и антропогенного кризиса на нашей планете. Последним и единственным местом, сохранившимся в максимально первозданном виде, осталась Антарктида и Южный океан. В настоящее время морские охраняемые районы (МОР) есть на 13,5% вод Южного океана. Мы считаем, что под защиту надо взять 35% вод, чтобы сохранить биоразнообразие региона, позволить ему адаптироваться к изменению климата. Увеличение площадей МОР будет проходить в рамках Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ)", - скала Жаркова.

Она уточнила, что 35% составят примерно 12 миллионов квадратных километров. По мнению ученых, создание заповедников позволит сохранить кормовую базу для пингвинов, других птиц и морских млекопитающих и способствовать устойчивости запасов для коммерческого рыболовства. Кроме того, охраняемые территории позволят сохранить существующие антарктические ландшафты и биоразнообразие.

Как отметила Жаркова, создание сети морских охраняемых районов в Южном океане свяжет между собой различные экосистемы и обезопасит жизнь морских животных, мигрирующих между ними в поисках корма и мест для размножения.

Экологи считают, что новые природоохранные территории надо создать у западного побережья Антарктического полуострова и дуги Скотия, в каньоне Поларштерн, на шельфовом леднике Фильхнера, у Восточного Антарктического полуострова, в западном море Уэдделла, у хребта Астрид, рядом с подводными горами Земли Королевы Мод, возвышенности Мод, в море Лазарева, а также во всей экосистеме круговорота Уэддела и в области вокруг острова Буве.

Планируемый крупный заповедник в восточной Антарктиде будет включать Землю Мак-Робертсона, ледник Дригальского и море Дюрвиля — ледник Мерца.