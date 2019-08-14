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РИА Новости

Эксперт: более трети Южного океана должны стать заповедником

04:12 14.08.2019
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CC BY 2.0 / NASA ICE / Brunt Ice ShelfАнтарктида
Антарктида
CC BY 2.0 / NASA ICE / Brunt Ice Shelf
Антарктида. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Площадь природоохранных территорий в Южном океане должна быть увеличена с нынешних 13,5% до 35% и составить порядка 12 миллионов квадратных километров, заявила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.
"Мы являемся свидетелями глобального климатического и антропогенного кризиса на нашей планете. Последним и единственным местом, сохранившимся в максимально первозданном виде, осталась Антарктида и Южный океан. В настоящее время морские охраняемые районы (МОР) есть на 13,5% вод Южного океана. Мы считаем, что под защиту надо взять 35% вод, чтобы сохранить биоразнообразие региона, позволить ему адаптироваться к изменению климата. Увеличение площадей МОР будет проходить в рамках Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ)", - скала Жаркова.
Она уточнила, что 35% составят примерно 12 миллионов квадратных километров. По мнению ученых, создание заповедников позволит сохранить кормовую базу для пингвинов, других птиц и морских млекопитающих и способствовать устойчивости запасов для коммерческого рыболовства. Кроме того, охраняемые территории позволят сохранить существующие антарктические ландшафты и биоразнообразие.
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Как отметила Жаркова, создание сети морских охраняемых районов в Южном океане свяжет между собой различные экосистемы и обезопасит жизнь морских животных, мигрирующих между ними в поисках корма и мест для размножения.
Экологи считают, что новые природоохранные территории надо создать у западного побережья Антарктического полуострова и дуги Скотия, в каньоне Поларштерн, на шельфовом леднике Фильхнера, у Восточного Антарктического полуострова, в западном море Уэдделла, у хребта Астрид, рядом с подводными горами Земли Королевы Мод, возвышенности Мод, в море Лазарева, а также во всей экосистеме круговорота Уэддела и в области вокруг острова Буве.
Планируемый крупный заповедник в восточной Антарктиде будет включать Землю Мак-Робертсона, ледник Дригальского и море Дюрвиля — ледник Мерца.
Как уточнила эксперт, сейчас существуют следующие охраняемые районы: Южный шельф Южных Оркнейских островов, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, скалы Клерка, скалы Шаг и Черная, трехмильная зона вокруг Южных Сандвичевых островов, морской заповедник остров Буве, острова Принца Эдварда, острова Крозе и Кергелена, морской заповедник остров Херд и острова Макдональд, а также крупнейший морской охраняемый район Море Росса.
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