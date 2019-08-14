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РИА Новости

Замминистра культуры и туризма Китая оценил отношения с Россией

03:44 14.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на лучшем этапе своего развития в истории, сообщил заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй.
В среду Федеральное агентство по туризму проводит во Владивостоке заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
"Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга, и под руководством глав двух государств китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия и находятся в наилучшем периоде своего развития в истории", - сказал замминистра, открывая заседание.
Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет со дня образования КНР и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это также год российско-китайского регионального сотрудничества и обменов.
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"Обе стороны провели плодотворные мероприятия по сотрудничеству в области политики, экономики, культуры, туризма и региональных обменов. Китай всегда бы активным сторонником и участником сотрудничества на Дальнем Востоке. Сейчас дальневосточный регион демонстрирует большую жизнеспособность и ежегодно привлекает большое количество китайских туристов", - уточнил замминистра.
По его словам, Москва, Санкт-Петербург и Приморье являются самыми привлекательными регионами для китайских туристов.
"Сегодняшнее заседание подкомиссии проходит в самый подходящий момент и укажет пути для дальнейшего регионального сотрудничества в сфере туризма", - уточнил Чжан Сюй.
В ходе заседания запланировано обсуждение вопросов развития сотрудничества в области туризма между двумя странами и регионального туризма, повышения качества и безопасности туристских услуг, взаимного продвижения туристского продукта на рынках обеих стран.
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