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РИА Новости

В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки

02:03 14.08.2019
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© REUTERS / Issei KatoАкция протеста в аэропорту Гонконга
Акция протеста в аэропорту Гонконга
© REUTERS / Issei Kato
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Насильственные действия демонстрантов в международном аэропорту Гонконга вышли далеко за рамки мирных протестов, говорится в заявлении правительства Гонконга.
"Вчера после полудня большая группа протестующих собралась в аэропорту, парализовав его работу, что серьезно сказалось на пассажирах, эти действия уже вышли далеко за рамки мирных демонстраций", - говорится в опубликованном заявлении.
Отмечается, что ночью некоторые агрессивно настроенные протестующие окружили и атаковали одного пассажира и журналиста, а также не подпускали к пассажиру врачей скорой помощи. Кроме того, еще одна группа протестующих атаковала сотрудника полиции, когда он подошел к месту инцидента, создав серьезную угрозу его безопасности.
"Правительство самым решительным образом осуждает эти вопиющие насильственные действия, которые уже перешли грань цивилизованного общества", - говорится в заявлении.
Сообщается, что полиция проведет тщательное расследование инцидента, чтобы наказать виновных в соответствии с законом.
Ранее полиция сообщила, что задержала пять человек за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.
Во вторник администрация аэропорта снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов. Ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
Участники протеста в Гонконге
Вчера, 01:09РИА Новости
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