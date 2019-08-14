Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T01:23Z
https://ria.ru/20190814/1557473221.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_0:0:3566:2006_1036x0_80_0_0_91df154d85d741ac38d2965bb893f1ec.jpg
РИА Новости

Два округа в Калифорнии требуют отменить меры, ограничивающие иммиграцию

01:23 14.08.2019
619
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Округа Сан-Франциско и Санта-Клара в Калифорнии подали в суд, требуя отменить очередные меры администрации Дональда Трампа по ограничению иммиграции, говорится в заявлении юрисконсульта Санта-Клары Джеймса Уильямса.
В понедельник администрация объявила, что будет рассматривать как "негативный фактор" при выдаче виз и гринкарты зависимость иммигранта от большинства государственных социальных выплат. Эксперты считают, что эта мера, которая будет реализовываться с октября 2019 года, потенциально может затронуть до половины претендентов на гринкарту. Правило о том, что иммигрант не должен быть "обузой для общества", существует в США c XIX века, однако администрация Трампа дала этому понятию четкое определение и намерена реализовывать его на практике.
Гватемала. Архивное фото
27 июля, 02:51РИА Новости
Миграционное соглашение США и Гватемалы будет действовать два года
"Новое распоряжение администрации Трампа — это незаконная и глупая атака на иммигрантов", - заявил Уильямс. По его словам, распоряжение вынудит людей отказываться от необходимых им государственных социальных программ.
В прошлом федеральные суды не раз приостанавливали иммиграционные распоряжения Трампа. Однако Верховный суд в конечном итоге поддержал ряд из них, например, временный запрет на въезд гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, который противники называли "запретом на въезд мусульман". Однако даже если нынешний иск потерпит неудачу, на его рассмотрение уйдут месяцы, а суд первой инстанции вполне может задержать их исполнение.
Подпадающие под новое распоряжение выплаты включают прежде всего все формы программы медицинского страхования для бедных Medicaid, программы продовольственных талонов для малоимущих и другие. Эти факторы будут рассматриваться как "негативные" наряду с другими, такими как возраст, состояние здоровья, финансовое благополучие и уровень образования.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
25 июля, 01:57РИА Новости
Трамп пригрозил Гватемале пошлинами за отказ подписать договор по миграции
Аналогичные правила будут реализованы в пограничной службе и госдепартаменте - так, при выдаче виз будет придаваться особое внимание вопросу о том, будет ли потенциальный иммигрант полагаться на социальные выплаты. При этом вопрос о том, собирается ли въезжающий в США получать какие-либо пособия от государства, и так присутствует в визовой анкете США. При этом, по сообщению газеты Politico, госдепартамент резко увеличил в последние годы число отказов в визе по данному критерию - до 12 тысяч отказов в 2019 году по сравнению с 1 тысячей отказов в 2016 году.
В число "негативных" факторов не будет включено получение помощи беременным женщинам, срочной медицинской помощи и помощи жертвам стихийных бедствий. Также не будет подпадать под ограничения медицинская помощь лицам до 21 года, государственная поддержка студенческих кредитов, программа предоставления приютов бездомным, образовательная помощь, программа помощи детям школьного возраста в получении бесплатных школьных обедов.
442010
Дональд ТрампКалифорнияСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте преступления
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
РИА
Новости
Ноутбуки Apple MacBook Pro
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Участники протеста в Гонконге
В Гонконге задержали пять человек за нападение на полицейских
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ
Лента
новостей
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
В Сан-Франциско отменили концерт Доминго после обвинений в домогательствах
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево
Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали
Кареты скорой помощи в Японии
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Эмблема Nissan
Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп допустил выход США из ВТО
Завтрак-Обед на МКС
Создающий еду из воздуха стартап хочет предложить продукцию Роскосмосу
Линии электропередач
На Украине сочли нецелесообразным строительство энергомоста с Евросоюзом
Муниципальный рынок на площади Редона в Валенсии
Россияне рассказали, на что они тратят больше всего денег в путешествиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния