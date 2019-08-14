Два округа в Калифорнии требуют отменить меры, ограничивающие иммиграцию

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Округа Сан-Франциско и Санта-Клара в Калифорнии подали в суд, требуя отменить очередные меры администрации Дональда Трампа по ограничению иммиграции, говорится в заявлении юрисконсульта Санта-Клары Джеймса Уильямса.
В понедельник администрация объявила, что будет рассматривать как "негативный фактор" при выдаче виз и гринкарты зависимость иммигранта от большинства государственных социальных выплат. Эксперты считают, что эта мера, которая будет реализовываться с октября 2019 года, потенциально может затронуть до половины претендентов на гринкарту. Правило о том, что иммигрант не должен быть "обузой для общества", существует в США c XIX века, однако администрация Трампа дала этому понятию четкое определение и намерена реализовывать его на практике.
"Новое распоряжение администрации Трампа — это незаконная и глупая атака на иммигрантов", - заявил Уильямс. По его словам, распоряжение вынудит людей отказываться от необходимых им государственных социальных программ.
В прошлом федеральные суды не раз приостанавливали иммиграционные распоряжения Трампа. Однако Верховный суд в конечном итоге поддержал ряд из них, например, временный запрет на въезд гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, который противники называли "запретом на въезд мусульман". Однако даже если нынешний иск потерпит неудачу, на его рассмотрение уйдут месяцы, а суд первой инстанции вполне может задержать их исполнение.
Подпадающие под новое распоряжение выплаты включают прежде всего все формы программы медицинского страхования для бедных Medicaid, программы продовольственных талонов для малоимущих и другие. Эти факторы будут рассматриваться как "негативные" наряду с другими, такими как возраст, состояние здоровья, финансовое благополучие и уровень образования.
Аналогичные правила будут реализованы в пограничной службе и госдепартаменте - так, при выдаче виз будет придаваться особое внимание вопросу о том, будет ли потенциальный иммигрант полагаться на социальные выплаты. При этом вопрос о том, собирается ли въезжающий в США получать какие-либо пособия от государства, и так присутствует в визовой анкете США. При этом, по сообщению газеты Politico, госдепартамент резко увеличил в последние годы число отказов в визе по данному критерию - до 12 тысяч отказов в 2019 году по сравнению с 1 тысячей отказов в 2016 году.
В число "негативных" факторов не будет включено получение помощи беременным женщинам, срочной медицинской помощи и помощи жертвам стихийных бедствий. Также не будет подпадать под ограничения медицинская помощь лицам до 21 года, государственная поддержка студенческих кредитов, программа предоставления приютов бездомным, образовательная помощь, программа помощи детям школьного возраста в получении бесплатных школьных обедов.