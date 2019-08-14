Два округа в Калифорнии требуют отменить меры, ограничивающие иммиграцию

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Округа Сан-Франциско и Санта-Клара в Калифорнии подали в суд, требуя отменить очередные меры администрации Дональда Трампа по ограничению иммиграции, говорится в заявлении юрисконсульта Санта-Клары Джеймса Уильямса.

В понедельник администрация объявила, что будет рассматривать как "негативный фактор" при выдаче виз и гринкарты зависимость иммигранта от большинства государственных социальных выплат. Эксперты считают, что эта мера, которая будет реализовываться с октября 2019 года, потенциально может затронуть до половины претендентов на гринкарту. Правило о том, что иммигрант не должен быть "обузой для общества", существует в США c XIX века, однако администрация Трампа дала этому понятию четкое определение и намерена реализовывать его на практике.

"Новое распоряжение администрации Трампа — это незаконная и глупая атака на иммигрантов", - заявил Уильямс. По его словам, распоряжение вынудит людей отказываться от необходимых им государственных социальных программ.

В прошлом федеральные суды не раз приостанавливали иммиграционные распоряжения Трампа. Однако Верховный суд в конечном итоге поддержал ряд из них, например, временный запрет на въезд гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, который противники называли "запретом на въезд мусульман". Однако даже если нынешний иск потерпит неудачу, на его рассмотрение уйдут месяцы, а суд первой инстанции вполне может задержать их исполнение.

Подпадающие под новое распоряжение выплаты включают прежде всего все формы программы медицинского страхования для бедных Medicaid, программы продовольственных талонов для малоимущих и другие. Эти факторы будут рассматриваться как "негативные" наряду с другими, такими как возраст, состояние здоровья, финансовое благополучие и уровень образования.

Аналогичные правила будут реализованы в пограничной службе и госдепартаменте - так, при выдаче виз будет придаваться особое внимание вопросу о том, будет ли потенциальный иммигрант полагаться на социальные выплаты. При этом вопрос о том, собирается ли въезжающий в США получать какие-либо пособия от государства, и так присутствует в визовой анкете США. При этом, по сообщению газеты Politico, госдепартамент резко увеличил в последние годы число отказов в визе по данному критерию - до 12 тысяч отказов в 2019 году по сравнению с 1 тысячей отказов в 2016 году.