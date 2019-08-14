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РИА Новости

СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет

00:50 14.08.2019 (обновлено: 01:07 14.08.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonВыставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.
Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты выше 20 махов.
В конце июля в Генштабе заявили, что "Авангард", который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет нарушать СНВ-3.
В начале августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон в одностороннем порядке решил выйти из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, и пока Белый дом официально не принял решения о его продлении.
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
2 августа, 21:09РИА Новости
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Договор СНВ-3Администрация президента СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Деньги есть технологий нет,а молодёжь в США деградирует,не оброзованых среди молодежи только растет. Не в деньгах счастье,а в технологиях.
14 августа, 03:41
Andrej Kozakov
2900001
Хитро придумано Американцами новейшие вооружения привязать к договору СНВ-3. Это способ сдерживается России. Вот если бы у США было такое оружие им было-бы плевать. Хитро конечно нечего не скажешь,Теперь нужно ждать ответ России. И США будут настаивать и дальше для привязки этого оружия к СНВ-3.😱
14 августа, 03:37
Andrej Kozakov
2500001
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