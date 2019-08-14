СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет

Выставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне

© AP Photo / Alex Brandon Выставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает агентство Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.

Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты выше 20 махов.

В конце июля в Генштабе заявили, что "Авангард", который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет нарушать СНВ-3.

В начале августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон в одностороннем порядке решил выйти из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает.