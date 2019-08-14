Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ

"В контексте перспектив политического урегулирования приднестровского вопроса Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что без восстановления хороших отношений с Российской Федерацией добиться этой стратегической цели будет невозможно. Он положительно оценил усилия по восстановлению хороших отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, отметив, что "подобные отношения добрососедства, открытые и транспарентные, пойдут на пользу молдавскому народу", - написал Додон на своей странице в Facebook.