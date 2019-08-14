Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Президент ФРГ Вранк-Вальтер Штайнмайер во вторник в беседе по телефону с главой Молдавии Игорем Додоном сообщил о важности восстановления отношений Кишинева и Москвы, особенно в контексте приднестровского урегулирования.
"В контексте перспектив политического урегулирования приднестровского вопроса Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что без восстановления хороших отношений с Российской Федерацией добиться этой стратегической цели будет невозможно. Он положительно оценил усилия по восстановлению хороших отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, отметив, что "подобные отношения добрососедства, открытые и транспарентные, пойдут на пользу молдавскому народу", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президенты обменялись мнениями о текущей политической ситуации в Молдавии, о новом концепте внешней политики республики и о перспективах политического урегулирования приднестровского конфликта. Додон поблагодарил Германию за поддержку и отметил необходимость расширения двусторонних отношений в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.
"Федеральный президент Германии оценил и поприветствовал ключевую роль президента Республики Молдова в формировании действующей мажоритарной коалиции в Парламенте, подчеркнув, что нынешняя молдавская власть является сильным фактором стабильности. Он отметил, что то, каким образом в Кишиневе было сформировано действующее парламентское большинство, доказывает существование международного консенсуса в отношении Молдовы между великими мировыми силами", - сообщил Додон.
Штайнмайер пригласил президента Молдавии совершить официальный визит в Берлин после всеобщих местных выборов в республике, запланированных на 20 октября. Додон в свою очередь пригласил немецкого коллегу совершить официальный визит в Молдавию в удобное для него время.