Медовый спас и новый пост. Что говорят в Церкви о гибели пчел

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. С праздника Медового Спаса, 14 августа, у православных христиан наступает кульминация лета — Успенский пост. Две недели верующие будут готовиться к празднику Успения (ухода на Небеса) Пресвятой Богородицы, особенно любимого на Руси. Зачем нужен последний пост церковного года, как правильно его соблюдать и все ли пчелы погибли этим летом — в материале РИА Новости.

"Город Богородицы"

"Божию Матерь у нас очень любят. И церквей, посвященных ей, больше, чем всех остальных, — здесь и Иверский женский монастырь, и Казанский храм, и два Покровских, и несколько часовен в честь различных икон Богородицы. Причем у Покровских храмов особая судьба: один из них, "верхняя Покровка", был раньше монастырем, но в советские времена обитель закрыли, а в здании храма оборудовали воинский клуб. Сейчас это приходская церковь, которую так все и называют — "бывший женский монастырь", — показывает мне город с высокого холма настоятель орского Казанского храма священник Максим Бражников.

Другая Покровская церковь затерянного в степях Орска появилась в 1940-е, когда после встречи Сталина с митрополитами в разгар Великой Отечественной войны по стране стали вновь открываться храмы. Верующие выкупили бывший особняк врача Пермитина и устроили там молитвенный дом. Но при Хрущеве его закрыли, переделав здание под детский приемник-распределитель. Только в 1971 году храм вернули православной общине. Народ называет его "нижняя Покровка". Сейчас и в нижней, и в верхней Покровке готовятся встретить Успенский пост.

© Фото : Сергей Квицинский Прихожане Казанского храма Орска на службе © Фото : Сергей Квицинский Прихожане Казанского храма Орска на службе

Последние цветы лета

Успение — славянское слово, означающее разновидность сна. Смерть тела, учит Церковь, вовсе не конец жизни. Наоборот, это начало вечной жизни с Богом. Поэтому праздник Успения Богородицы с полным на то основанием считается "второй Пасхой".

"На второй день праздника во всех храмах совершается чин Погребения плащаницы Богородицы, и служба эта почти полностью идентична утрени Великой (Страстной. — Прим. ред.) субботы, когда вспоминается положение во гроб Христа. Но если Великая суббота полна скорби и тоски по убитому Учителю, то здесь настроение радостное и праздничное. Матерь Божия тихо уходит к своему Сыну, для этого мира тут не смерть, а сон. Христос обещал всем людям, что победит смерть — и победил. И теперь об этом свидетельствует Его Мать", — объясняет священник.

А какой большой праздник без крестного хода? И в степном городе, к концу лета абсолютно иссушенном жарой, прихожане стелют на его пути настоящие ковры из живых цветов, храмы украшают кремовыми розами.

© Фото : Сергей Квицинский Прихожане Казанского храма на крестном ходе © Фото : Сергей Квицинский Прихожане Казанского храма на крестном ходе

"Кстати, в конце 1990-х — начале 2000-х годов у прихожан старшего поколения была традиция — не спать всю ночь до самой праздничной литургии, петь стихиры и акафисты Богородице и читать Псалтырь. Как будто у гроба самого дорогого человека", — вспоминает отец Максим.

"Людей успокоили, пчел убили"

Но до праздника еще две недели, а первый день Успенского поста — Медовый Спас. Так прозвали в народе праздник Происхождения честных древ Креста Господня. По традиции в этот день в храм приносят освящать первый мед нового урожая. Но в этом году у пасечников беда — пчелы гибнут сотнями тысяч. Почему, пока понять никто не может, версий уйма — от применения пестицидов до нашествия инопланетян.

"Уже 12 семей из 30 у меня погибли (одна семья — это несколько десятков тысяч рабочих пчел. — Прим. ред.) и продолжают гибнуть. Меда… сколько я его сейчас собрал — даже расходы не покрою. Очень плохо все с медом. И такое первый раз", — сетует священник Сергий Григорьев из оренбургской деревни Верхняя Платовка. Фактически пасека — единственный источник его дохода. Свой мед он много лет привозит и в Орск. В причинах "пчеломора" батюшка тоже пытался разобраться, но не преуспел.

"Я вообще думаю, может, это кто-то какие-то волны пускает — на людей, чтобы они не волновались? А на пчел они вон как действуют", — размышляет отец Сергий. Во всяком случае, всех окрестных фермеров он объехал и лично убедился — ничем вредным они свои поля не обрабатывают.

И все таки Медовый Спас будет с медом, обещает он. А там скоро и Преображение, когда в храмы понесут освящать плоды садов и огородов. Унывать верующим пчеловодам, а тем более священникам, не пристало.

Зачем снова голодать

"Успенский пост соблюдать очень легко — вот тебе зелень, вот огурцы-помидоры, вот ягоды и семечки. Сам я, правда, в последнее время придерживаюсь обычая, который подсмотрел у православных на Балканах: днем почти ничего не ешь, а ближе к вечеру ужинаешь, и, чтобы было посытнее, добавляешь побольше масла в овощи. А как хорошо в своем саду пожарить на решетке, например, болгарские перцы, кабачки и баклажаны с грибами!" — рассуждает отец Максим.

© Фото : Сергей Квицинский Праздник в Казанском храме Орска © Фото : Сергей Квицинский Праздник в Казанском храме Орска