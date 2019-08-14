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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Медовый спас и новый пост. Что говорят в Церкви о гибели пчел

08:00 14.08.2019 (обновлено: 19:07 14.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковУльи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция
Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. С праздника Медового Спаса, 14 августа, у православных христиан наступает кульминация лета — Успенский пост. Две недели верующие будут готовиться к празднику Успения (ухода на Небеса) Пресвятой Богородицы, особенно любимого на Руси. Зачем нужен последний пост церковного года, как правильно его соблюдать и все ли пчелы погибли этим летом — в материале РИА Новости.

"Город Богородицы"

"Божию Матерь у нас очень любят. И церквей, посвященных ей, больше, чем всех остальных, — здесь и Иверский женский монастырь, и Казанский храм, и два Покровских, и несколько часовен в честь различных икон Богородицы. Причем у Покровских храмов особая судьба: один из них, "верхняя Покровка", был раньше монастырем, но в советские времена обитель закрыли, а в здании храма оборудовали воинский клуб. Сейчас это приходская церковь, которую так все и называют — "бывший женский монастырь", — показывает мне город с высокого холма настоятель орского Казанского храма священник Максим Бражников.
Другая Покровская церковь затерянного в степях Орска появилась в 1940-е, когда после встречи Сталина с митрополитами в разгар Великой Отечественной войны по стране стали вновь открываться храмы. Верующие выкупили бывший особняк врача Пермитина и устроили там молитвенный дом. Но при Хрущеве его закрыли, переделав здание под детский приемник-распределитель. Только в 1971 году храм вернули православной общине. Народ называет его "нижняя Покровка". Сейчас и в нижней, и в верхней Покровке готовятся встретить Успенский пост.
© Фото : Сергей КвицинскийПрихожане Казанского храма Орска на службе
Прихожане Казанского храма Орска на службе
© Фото : Сергей Квицинский
Прихожане Казанского храма Орска на службе

Последние цветы лета

Успение — славянское слово, означающее разновидность сна. Смерть тела, учит Церковь, вовсе не конец жизни. Наоборот, это начало вечной жизни с Богом. Поэтому праздник Успения Богородицы с полным на то основанием считается "второй Пасхой".
"На второй день праздника во всех храмах совершается чин Погребения плащаницы Богородицы, и служба эта почти полностью идентична утрени Великой (Страстной. — Прим. ред.) субботы, когда вспоминается положение во гроб Христа. Но если Великая суббота полна скорби и тоски по убитому Учителю, то здесь настроение радостное и праздничное. Матерь Божия тихо уходит к своему Сыну, для этого мира тут не смерть, а сон. Христос обещал всем людям, что победит смерть — и победил. И теперь об этом свидетельствует Его Мать", — объясняет священник.
А какой большой праздник без крестного хода? И в степном городе, к концу лета абсолютно иссушенном жарой, прихожане стелют на его пути настоящие ковры из живых цветов, храмы украшают кремовыми розами.
© Фото : Сергей КвицинскийПрихожане Казанского храма на крестном ходе
Прихожане Казанского храма на крестном ходу
© Фото : Сергей Квицинский
Прихожане Казанского храма на крестном ходе
"Кстати, в конце 1990-х — начале 2000-х годов у прихожан старшего поколения была традиция — не спать всю ночь до самой праздничной литургии, петь стихиры и акафисты Богородице и читать Псалтырь. Как будто у гроба самого дорогого человека", — вспоминает отец Максим.

"Людей успокоили, пчел убили"

Но до праздника еще две недели, а первый день Успенского поста — Медовый Спас. Так прозвали в народе праздник Происхождения честных древ Креста Господня. По традиции в этот день в храм приносят освящать первый мед нового урожая. Но в этом году у пасечников беда — пчелы гибнут сотнями тысяч. Почему, пока понять никто не может, версий уйма — от применения пестицидов до нашествия инопланетян.
"Уже 12 семей из 30 у меня погибли (одна семья — это несколько десятков тысяч рабочих пчел. — Прим. ред.) и продолжают гибнуть. Меда… сколько я его сейчас собрал — даже расходы не покрою. Очень плохо все с медом. И такое первый раз", — сетует священник Сергий Григорьев из оренбургской деревни Верхняя Платовка. Фактически пасека — единственный источник его дохода. Свой мед он много лет привозит и в Орск. В причинах "пчеломора" батюшка тоже пытался разобраться, но не преуспел.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМонахиня на пасеке женского монастыря Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Петропавловка Хабаровского края
Монахиня на пасеке женского монастыря Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Петропавловка Хабаровского края
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Монахиня на пасеке женского монастыря Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Петропавловка Хабаровского края
"Я вообще думаю, может, это кто-то какие-то волны пускает — на людей, чтобы они не волновались? А на пчел они вон как действуют", — размышляет отец Сергий. Во всяком случае, всех окрестных фермеров он объехал и лично убедился — ничем вредным они свои поля не обрабатывают.
И все таки Медовый Спас будет с медом, обещает он. А там скоро и Преображение, когда в храмы понесут освящать плоды садов и огородов. Унывать верующим пчеловодам, а тем более священникам, не пристало.

Зачем снова голодать

"Успенский пост соблюдать очень легко — вот тебе зелень, вот огурцы-помидоры, вот ягоды и семечки. Сам я, правда, в последнее время придерживаюсь обычая, который подсмотрел у православных на Балканах: днем почти ничего не ешь, а ближе к вечеру ужинаешь, и, чтобы было посытнее, добавляешь побольше масла в овощи. А как хорошо в своем саду пожарить на решетке, например, болгарские перцы, кабачки и баклажаны с грибами!" — рассуждает отец Максим.
© Фото : Сергей КвицинскийПраздник в Казанском храме Орска
праздник в Казанском храме Орска
© Фото : Сергей Квицинский
Праздник в Казанском храме Орска
А когда его спрашивают: "Зачем еще один пост, если недавно Петров был?" — отвечает: "А затем, что мы снова говорим о победе над смертью. Ведь нас ждет Богородичная Пасха! Так, кстати, у нас часто называют этот день. И ради этой Пасхи можно и пост соблюсти, тем более такой, который совсем не в тягость, а в радость: радость предчувствия, что и мы не умрем навсегда. Ведь это нам обещал сам Бог".
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