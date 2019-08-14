Билли Айлиш перевоплотилась в черного ангела в новом клипе

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Американская певица и автор песен Билли Айлиш снимается в новом клипе на песню All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в Ад") в образе черного ангела.
Billie Eilish commits to her craft as she films dark new video for All The Good Girls Go To Hell https://t.co/tJRwzGYoxE— Metro Entertainment (@Metro_Ents) 13 августа 2019 г.
Для видео исполнительница выбрала демонический образ: тело - в черной субстанции, похожей на смолу, и перьях, на спине - огромные крылья.
Чтобы персонаж получился более зловещим, Айлиш появляется с черными линзами на глазах.
Певица получила всемирную известность в 2017 году, после выпуска трека Ocean Eyes. С тех пор она неоднократно возглавляла музыкальные чарты. В 2019 году ее номинировали на семь премий MTV Video Music Awards за клип Bad Guy.
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