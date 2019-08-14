Билли Айлиш перевоплотилась в черного ангела в новом клипе

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Американская певица и автор песен Билли Айлиш снимается в новом клипе на песню All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в Ад") в образе черного ангела.

Billie Eilish commits to her craft as she films dark new video for All The Good Girls Go To Hell https://t.co/tJRwzGYoxE — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 13 августа 2019 г.

Для видео исполнительница выбрала демонический образ: тело - в черной субстанции, похожей на смолу, и перьях, на спине - огромные крылья.

Чтобы персонаж получился более зловещим, Айлиш появляется с черными линзами на глазах.