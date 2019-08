В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

В последние два года обвинения в домогательстве прозвучали в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как Me too и Time's up.