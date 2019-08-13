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РИА Новости

В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

21:00 13.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в премьерном концерте сезона 18 сентября.
Как стало известно ранее, восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.
"Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и общественных групп", - сообщило руководство коллектива в Twitter, объясняя свое решение. Отмечается, что измененная программа премьерного концерта будет объявлена позднее.
Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.
В последние два года обвинения в домогательстве прозвучали в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как Me too и Time's up.
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Вчера, 12:09Радио
"Преследовал женщин". Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в харассменте
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Пласидо ДомингоСША
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