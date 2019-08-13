В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в премьерном концерте сезона 18 сентября.

Как стало известно ранее, восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.

В последние два года обвинения в домогательстве прозвучали в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как Me too и Time's up.