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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Около 50 тысяч квадратных метров жилья построят в Надыме до 2024 года

20:53 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкПлощадка под строительство новых домов для газовиков в городе Надым
Площадка под строительство новых домов для газовиков в городе Надым
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Около 50 тысяч квадратных метров жилья построят в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2024 года, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
Во вторник глава округа Дмитрий Артюхов посетил Надым – первый город на маршруте своей автомобильной поездки по дорогам и населенным пунктам восточной части региона.
"Всего до 2024 года в городе появится 50 тысяч новых квадратных метров жилья", - говорится в сообщении.
По словам Артюхова, особенно остро проблема расселения аварийного жилья стоит в национальных селах. "Связано это с невысокими темпами строительства. Решая этот вопрос, мы предоставляем жителям сел Ныда, Нори, Кутопьюган, желающим переехать в город, такую возможность. В настоящее время готовятся к переезду 40 семей", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Губернатор осмотрел один из домов микрорайона "Олимпийский". Девятиэтажку на 216 квартир строят для переселения надымчан, живущих в ветхом и аварийном жилье. Большинство оставшихся работ - косметические: фасады здания и ремонт в самих квартирах. До конца этого года строители обещают сдать многоквартирник.
Дмитрий Артюхов
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Прямо во дворе дома одновременно строится детский сад на 240 мест. Его запуск в 2020 году позволит сократить на 60 человек очередь в ясли – будут четыре группы для детей от одного года до трех лет. Садик строится по принципу муниципально-частного партнерства.
"В своем послании я говорил о том, что новые микрорайоны не могут появляться без сопутствующей инфраструктуры. Поэтому в микрорайоне "Олимпийский" мы начали строительство еще одного детского сада на 240 мест и планируем через четыре года построить школу на 800 мест по типу "Школа ступеней", что позволит полностью изменить городскую "образовательную логистику" в Надыме", - отметил губернатор.
В этом году в городе появится новый спорткомплекс. Подрядчики планируют сдать его ко Дню района. В комплексе будут универсальный зал для игровых видов спорта, плавательный бассейн с размерами 25 на 10 метров, учебный бассейн, зал для борьбы, тренажерный зал, зал для аэробики, шейпинга. Спорткомплекс будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЖильеЯмало-Ненецкий автономный округНадымОбщество
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