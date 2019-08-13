Около 50 тысяч квадратных метров жилья построят в Надыме до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Около 50 тысяч квадратных метров жилья построят в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2024 года, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

Во вторник глава округа Дмитрий Артюхов посетил Надым – первый город на маршруте своей автомобильной поездки по дорогам и населенным пунктам восточной части региона.

"Всего до 2024 года в городе появится 50 тысяч новых квадратных метров жилья", - говорится в сообщении.

По словам Артюхова, особенно остро проблема расселения аварийного жилья стоит в национальных селах. "Связано это с невысокими темпами строительства. Решая этот вопрос, мы предоставляем жителям сел Ныда, Нори, Кутопьюган, желающим переехать в город, такую возможность. В настоящее время готовятся к переезду 40 семей", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Губернатор осмотрел один из домов микрорайона "Олимпийский". Девятиэтажку на 216 квартир строят для переселения надымчан, живущих в ветхом и аварийном жилье. Большинство оставшихся работ - косметические: фасады здания и ремонт в самих квартирах. До конца этого года строители обещают сдать многоквартирник.

Прямо во дворе дома одновременно строится детский сад на 240 мест. Его запуск в 2020 году позволит сократить на 60 человек очередь в ясли – будут четыре группы для детей от одного года до трех лет. Садик строится по принципу муниципально-частного партнерства.

"В своем послании я говорил о том, что новые микрорайоны не могут появляться без сопутствующей инфраструктуры. Поэтому в микрорайоне "Олимпийский" мы начали строительство еще одного детского сада на 240 мест и планируем через четыре года построить школу на 800 мест по типу "Школа ступеней", что позволит полностью изменить городскую "образовательную логистику" в Надыме", - отметил губернатор.