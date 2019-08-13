Пожар в лесу на Черноморском побережье Кубани ликвидировали

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Пожар в лесу в районе бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края на площади 0,8 гектара ликвидирован, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 20.28 мск полная ликвидация пожара", - говорится в релизе.
Ранее ведомство сообщило, что в 14.20 мск во вторник поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал в Туапсинском районе. По предварительной информации, площадь пожара составляла 0,5 гектара. В районе возгорания расположены две базы отдыха, однако, по сообщению спасателей, угрозы распространения огня на них и населенные пункты нет. Позднее сообщалось о локализации пожара на площади 0,8 гектара. К тушению привлекалась авиация МЧС.