Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T20:20Z
https://ria.ru/20190813/1557467888.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/26/1556422644_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4bbcd531e691c835926cf2e6141a56b.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Минкультуры пояснили сроки окончания работ на Соловецком архипелаге

20:20 13.08.2019
540
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтены Соловецкого Кремля
Стены Соловецкого Кремля
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага пока формирует график сдачи объектов, и в этот список входят не только строения Соловецкого монастыря, завершение основного комплекса работ планируется к 2035 году, сообщил РИА Новости руководитель отдела пресс-службы Минкультуры РФ Кирилл Ховрин.
Ранее в Минкультуры рассказали о ходе масштабной реставрации объектов культурного наследия ансамбля Соловецкого монастыря. Сообщалось, что часть зданий восстановлена в 2019 году, Настоятельский корпус будет сдан в 2020, также отмечалось, что "завершение основного комплекса работ на Соловецком архипелаге запланировано к 2035 году".
"Всего в состав ансамбля Соловецкого монастыря входит 114 памятников. С 2019 года работы по сохранению историко-культурного наследия Соловецкого архипелага, а также по созданию инфраструктуры, относятся к деятельности Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, учрежденного правительством РФ. Минкультуры РФ выделяет фонду ежегодную субсидию на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что на данный момент фонд формирует программу дальнейшей реставрации с определением последовательности выполнения работ.
Соловецкие лабиринты. Тайны самого большого архипелага в Белом море
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соловецкий монастырь
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

Стены Соловецкого Кремля
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

Люди осматривают пушки на территории Соловецкого кремля
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

Церковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

Храм-маяк Свято-Вознесенский скита Соловецкого монастыря на Секирной горе
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

Туман на Соловецких островах
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

Лиса на крыше Соловецкого монастыря
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

Морской заяц (лахтак) на камнях острова Топ на Соловецких островах
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
"Также предстоит обеспечить поселок системами энерго- и водоснабжения, канализации, другими инженерными коммуникациями, которые в данный момент на Соловках практически отсутствуют. Согласно планам, к 2035 году на территории Соловецких островов появятся новые дороги, аэропорт, причалы, жилой фонд и социальные объекты, необходимые для обеспечения полноценной жизнедеятельности на архипелаге", - подчеркнул Ховрин.
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.
В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.
Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
12 августа, 20:03Религия и мировоззрение
Мединский назвал срок окончания реставрации в Соловецком монастыре
211102
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство культуры РФЮНЕСКОРоссияОбщество
Рекомендуем
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
Безсмертный заявил о подготовке проекта по достижению мира в Донбассе
РИА
Новости
Повстанцы-хуситы
Запущенный хуситами по саудовскому аэропорту беспилотник упал в Йемене
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Аксенов обновил рекорд по длительности совещания по проблемам района Крыма
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Лента
новостей
Алекс Родригес
В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
Выступление группы BTS
Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина
Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Сотрудники Красного креста во время обмена военнопленными в ЛНР
Безсмертный рассказал о моделях освобождения заключенных в Донбассе
Флаг Гибралтара и Великобритании
СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер
Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
Мединский назвал срок окончания реставрации в Соловецком монастыре
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников
Здание правительства Дагестана в Махачкале
В министерстве образования Дагестана провели выемку документов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
07:39Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма
Лента новостейМолния