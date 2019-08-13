Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T20:17Z
https://ria.ru/20190813/1557467693.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/76/1557467631_0:80:1500:924_1036x0_80_0_0_ea1bb277d34b4d86e08c33fe51920228.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Глава Балашихи разобрался с проблемой на озере Бабошкино

20:17 13.08.2019
21
© РИА Новости / Владимир ВяткинОтражение деревьев в воде
Отражение деревьев в воде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Внимание главы Балашихи (Московская область) Сергея Юрова привлекла проблема с озером Бабошкино, которое местные жители окрестили жемчужиной городского округа: территорию водоема огородили забором, доступ оказался закрыт. Об этом сообщил телеканал "360".
Водоохранная зона не принадлежит городскому округу, она находится в ведении Мособллеса. Для ее благоустройства было решено привлечь инвестора, чтобы не затягивать процесс. Он получил разрешение за счет собственных средств возвести ряд объектов.
В декабре прошлого года появилась ограда, а за ней – большая беседка, точки с мангалами, домики для отдыха и спасателей. Выяснилось, что работы проводились с нарушениями. По словам директора ногинского филиала Мособллеса, число возведенных объектов превышает допустимую норму, а ограждение нельзя делать на лесных массивах.
Глава Балашихи Сергей Юров провел совещание с собственниками бизнеса и инициативной группой, которая пояснила, что план благоустройства не обсуждался с местным населением. В итоге было принято решение, что проект требует обновления, которое должно быть согласовано с жителями Балашихи.
"Привлечем максимальное количество жителей, для того чтобы обсудить, какие объекты благоустройства здесь необходимы, в том числе, допустим, лодочная станция или торговые объекты", – резюмировал Юров.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора
На Канонерском острове в Санкт-Петербурге убрали почти 3 тонны мусора
РИА
Новости
Первоклассники на торжественной линейке
Первоклассники из малообеспеченных семей в МО получат подарочные наборы
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
Офисный работник
В СФ назвали переход на четырехдневную рабочую неделю "красивой мечтой"
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Северо-Крымский канал
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев
Путин посоветовал Развожаеву опираться на людей, знающих Севастополь
Владимир Путин и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи. 12 августа 2019
Врио главы Севастополя попросил создать жилищную программу для специалистов
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Ачинском
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма в Бахчисарайском районе полуострова
Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
07:39Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма
Лента новостейМолния