Глава Балашихи разобрался с проблемой на озере Бабошкино

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Внимание главы Балашихи (Московская область) Сергея Юрова привлекла проблема с озером Бабошкино, которое местные жители окрестили жемчужиной городского округа: территорию водоема огородили забором, доступ оказался закрыт. Об этом сообщил телеканал Внимание главы Балашихи (Московская область) Сергея Юрова привлекла проблема с озером Бабошкино, которое местные жители окрестили жемчужиной городского округа: территорию водоема огородили забором, доступ оказался закрыт. Об этом сообщил телеканал "360"

Водоохранная зона не принадлежит городскому округу, она находится в ведении Мособллеса. Для ее благоустройства было решено привлечь инвестора, чтобы не затягивать процесс. Он получил разрешение за счет собственных средств возвести ряд объектов.

В декабре прошлого года появилась ограда, а за ней – большая беседка, точки с мангалами, домики для отдыха и спасателей. Выяснилось, что работы проводились с нарушениями. По словам директора ногинского филиала Мособллеса, число возведенных объектов превышает допустимую норму, а ограждение нельзя делать на лесных массивах.

Глава Балашихи Сергей Юров провел совещание с собственниками бизнеса и инициативной группой, которая пояснила, что план благоустройства не обсуждался с местным населением. В итоге было принято решение, что проект требует обновления, которое должно быть согласовано с жителями Балашихи.