Запущенный хуситами по саудовскому аэропорту беспилотник упал в Йемене

ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону саудовского аэропорта в городе Абхе беспилотник со взрывчаткой упал в провинции Амран на севере Йемена через 35 километров после его взлета, сообщил во вторник представитель воюющей в Йемене против хуситов арабской коалиции Турки аль-Малики.

Йеменские мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убил один и пострадали более 30 человек.