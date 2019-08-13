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РИА Новости

Запущенный хуситами по саудовскому аэропорту беспилотник упал в Йемене

20:11 13.08.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону саудовского аэропорта в городе Абхе беспилотник со взрывчаткой упал в провинции Амран на севере Йемена через 35 километров после его взлета, сообщил во вторник представитель воюющей в Йемене против хуситов арабской коалиции Турки аль-Малики.
Ранее хуситы сообщили, что запустили беспилотник "Касеф-2" по аэропорту в Абхе.
"Поддерживаемая Ираном террористическая группировка хуситов сегодня запустила из Саны начиненный взрывчаткой беспилотник для осуществления теракта, он упал, преодолев 35 километров после взлета, в йеменской провинции Амран на гражданские объекты и гражданское население", - сказал аль-Малики, чьи слова приводит телеканал "Аль-Арабия".
Однако он не сообщил о возможных жертвах падения беспилотника. На размещенной фотографии на сайте телеканала видно, что упавший беспилотник валяется в камнях.
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Йеменские мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убил один и пострадали более 30 человек.
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