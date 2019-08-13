Безсмертный рассказал о моделях освобождения заключенных в Донбассе

Сотрудники "Красного креста" во время обмена военнопленными в ЛНР. Архивное фото

Сотрудники "Красного креста" во время обмена военнопленными в ЛНР

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный заявил, что в Минске обсуждаются две модели освобождения заключенных.

"Идет очень сложная работа правового "очищения" с обеих сторон, стороны обмениваются цифрами по объемам правового "очищения" и там (в Минске – ред.) сейчас дискутируется две проблемы – делать освобождение по мере того, как идет правовое "очищение", или потом всех вместе", - сказал Безсмертный в эфире " 24 канала ".

При этом, по его словам, стороны договорились не называть цифры и фамилии, которые обсуждаются.

"Я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса работа завершится, потому что самый поздний срок такой правовой "очистки",.. по-моему, шесть недель", - отметил он.