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РИА Новости

Безсмертный рассказал о моделях освобождения заключенных в Донбассе

19:59 13.08.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаСотрудники "Красного креста" во время обмена военнопленными в ЛНР
Сотрудники Красного креста во время обмена военнопленными в ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
Сотрудники "Красного креста" во время обмена военнопленными в ЛНР. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный заявил, что в Минске обсуждаются две модели освобождения заключенных.
"Идет очень сложная работа правового "очищения" с обеих сторон, стороны обмениваются цифрами по объемам правового "очищения" и там (в Минске – ред.) сейчас дискутируется две проблемы – делать освобождение по мере того, как идет правовое "очищение", или потом всех вместе", - сказал Безсмертный в эфире "24 канала".
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При этом, по его словам, стороны договорились не называть цифры и фамилии, которые обсуждаются.
"Я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса работа завершится, потому что самый поздний срок такой правовой "очистки",.. по-моему, шесть недель", - отметил он.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
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