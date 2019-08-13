Безсмертный рассказал о моделях освобождения заключенных в Донбассе

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный заявил, что в Минске обсуждаются две модели освобождения заключенных.
"Идет очень сложная работа правового "очищения" с обеих сторон, стороны обмениваются цифрами по объемам правового "очищения" и там (в Минске – ред.) сейчас дискутируется две проблемы – делать освобождение по мере того, как идет правовое "очищение", или потом всех вместе", - сказал Безсмертный в эфире "24 канала".
При этом, по его словам, стороны договорились не называть цифры и фамилии, которые обсуждаются.
"Я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса работа завершится, потому что самый поздний срок такой правовой "очистки",.. по-моему, шесть недель", - отметил он.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru