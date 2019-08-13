Запад проводит политику "уравниловки" по вопросу Косово, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Страны Запада проводят политику "уравниловки" в вопросе переговоров самопровозглашенной республики Косово и властей Сербии, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском правительстве Марко Джурич.

Посольство США в Приштине обнародовало во вторник совместный с руководством Великобритании, Германии, Италии и Франции призыв к руководству Сербии и косовоалбанским властям возобновить диалог под эгидой ЕС в Брюсселе. При этом Приштине предлагается отменить введенные в ноябре 2018 года пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, а Белграду – прекратить лоббировать среди третьих стран отзыв признания самопровозглашенной республики.

В ответ глава канцелярии по КиМ при сербском правительстве использовал термин "уравниловка", без перевода принятый в Сербии со времен СССР.

"Диалог должен быть продолжен, когда будут отменены пошлины, но есть четкая тенденция по созданию искусственной "уравниловки", хотя со стороны Приштины есть явные нарушения (соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену – ред.) CEFTA и противоправные попытки вступления в международные организации", - приводит канцелярия слова Джурича.

"Государства Квинты (Великобритания, Германия, Италия, Франция, США) требуют от Сербии перестать лоббировать сохранение своей территориальной целостности, а с другой стороны – не требуют прекратить выдвижения кандидатуры так называемого Косово в многочисленных международных организациях, что четко указывает – желаемым решением косовского вопроса является принятие независимости Косово без сопротивления", - отметил Джурич.

Он подчеркнул, что Сербия "свою внешнюю и внутреннюю политику, когда речь идет о Косово, продолжит проводить в соответствии с национальными интересами".