Замгенсека ООН призвал Совбез помогать расследованию атак на миротворцев

ООН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш призвал членов Совбеза, а также все страны организации подумать над тем, как обеспечить должное расследование инцидентов с нападениями на миротворцев ООН.

"Ввиду того факта, что миротворцы ООН продолжают подвергаться атакам, я обращаюсь к Совету и странам-членам ООН. Я призываю к дальнейшему размышлению о способах обеспечения того, чтобы нападения на миротворцев были должным образом расследованы и соответствующим образом преследовались по закону", - сказал Суареш.