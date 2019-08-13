Замгенсека ООН призвал Совбез помогать расследованию атак на миротворцев

ООН, 13 авг - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш призвал членов Совбеза, а также все страны организации подумать над тем, как обеспечить должное расследование инцидентов с нападениями на миротворцев ООН.
Замгенсека принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном проблемам международного гуманитарного права.
"Ввиду того факта, что миротворцы ООН продолжают подвергаться атакам, я обращаюсь к Совету и странам-членам ООН. Я призываю к дальнейшему размышлению о способах обеспечения того, чтобы нападения на миротворцев были должным образом расследованы и соответствующим образом преследовались по закону", - сказал Суареш.
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