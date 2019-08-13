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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области к 2021 году планируют построить 14 детских садов

18:24 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 13 авг - РИА Новости. В Тамбовской области в рамках национального проекта "Демография" к 2021 году планируется построить 14 детских садов на 2130 мест, сообщил во вторник РИА Новости тамбовский губернатор Александр Никитин.

"В Тамбовской области в рамках нацпроекта "Демография" реализуется региональный проект "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Благодаря реализации этого проекта. в дошкольных учреждениях региона будет создано 4,5 тысячи мест, в том числе 3,4 тысячи мест для детей до 3 лет. В 2019 году уже будет завершено строительство пяти детских садов на 850 мест и начато строительство еще семи детских садов со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году", - сказал Никитин.

По его словам, возможность для матери устроить ребенка в детский сад и продолжить трудовую деятельность является важным фактором, способствующим готовности родителей к пополнению семей, следовательно, решение этого вопроса будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе.
"Необходимо строго контролировать сроки и качество строительства. Кроме того, следует создать условия для расширения доли негосударственного сектора в сфере обеспечения новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, которая в настоящее время незначительна. В области функционируют пока всего семь частных детских садов", - отметил Никитин.
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Он добавил, что в рамках национального проекта предполагается с 2020 года организовать в регионе дополнительные группы дошкольного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета, таких групп должно быть создано не менее 86.
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