В Тамбовской области к 2021 году планируют построить 14 детских садов

"В Тамбовской области в рамках нацпроекта "Демография" реализуется региональный проект "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Благодаря реализации этого проекта. в дошкольных учреждениях региона будет создано 4,5 тысячи мест, в том числе 3,4 тысячи мест для детей до 3 лет. В 2019 году уже будет завершено строительство пяти детских садов на 850 мест и начато строительство еще семи детских садов со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году", - сказал Никитин.