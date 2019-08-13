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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине по нацпроекту на спортивные объекты потратят 1,4 млрд рублей

18:22 13.08.2019
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 13 авг - РИА Новости. В Тамбовской области в рамках реализации национального проекта "Демография" за 5 лет планируется потратить на спортивные объекты 1,4 миллиарда рублей из всех источников финансирования, в том числе 1,087 миллиарда рублей – из федерального бюджета, сообщил во вторник РИА Новости глава администрации области Александр Никитин.
По его словам, эти средства должны послужить приобщению населения к здоровому образу жизни, а, значит, позитивно повлияют на демографическую ситуацию в регионе.

"Это масштабный проект. На сегодняшний момент в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", являющегося одной из составляющих нацпроекта по демографии, в области запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809 миллионов рублей, из которых 639 миллиона рублей - это федеральные средства, что составляет 79% от всей суммы. Остальные средства, а мы привлекаем их по другим программам, в том числе средства частных инвесторов, пойдут на реконструкцию уже существующих спортивных объектов. В целом соотношение федеральных средств и регионального бюджета составит почти 4:1", - сказал Никитин.

Он отметил, что главная задача проекта "Спорт — норма жизни" – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, массовым спортом, в том числе через повышение уровня обеспеченности спортобъектами и подготовку спортивного резерва.
"Программа может быть дополнена. И здесь мы с главами муниципалитетов должны активнее работать вместе. Предлагать проекты, обосновывать их и бороться за каждый из них для включения в программу", - подчеркнул Никитин.
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Он добавил, что благодаря реализации этих проектов планируется к 2024 году увеличить долю жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%, причем среди детей и молодежи - не менее, чем до 89,5%.
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