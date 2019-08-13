Более ста мероприятий пройдут на Форуме древних городов в Рязани

РЯЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Более ста мероприятий пройдут в рамках II Международного форума древних городов, который состоится в Рязани с 14 по 18 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Рязанской области.

Международный форум древних городов проводится по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также при поддержке министерства иностранных дел и министерства культуры России. Участниками форума станут делегации из 55 городов 35 стран мира. Основные темы форума – театр, архитектура, история, фотография, бизнес.

"Рязань станет площадкой, где в режиме нон-стоп четыре дня будут обсуждаться проблемы древних городов. Всего запланировано более ста мероприятий. В рамках деловой программы состоится Международная архитектурная конференция "Древние города и современные вызовы", форум "Образование без границ" и научно-практическая конференция "Проблемы исследования социокультурной среды древних городов" с участием ведущих российских и международных экспертов. Кроме того, состоится деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области", - процитировали в пресс-службе министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова.

Как отметил министр, в течение двух дней на форуме будет работать открытый лекторий "Школа древних городов", который станет площадкой для установления партнерских отношений между инициаторами региональных и частных проектов. Культурная программа будет включать архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы, показательные выступления.

"Нас ожидает знакомство с историей театрального искусства, показы исторических спектаклей разноформатных театров, представляющих различные виды и жанры театрального искусства: драматический театр, кукольный, театр оперы и балета, оперетты, экспериментальный театр, уличные театры из Болгарии, Испании, Кипра, Беларуси, Армении, Узбекистана и других стран" – сказал Попов.