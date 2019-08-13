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РИА Новости
Рязанская область

Более ста мероприятий пройдут на Форуме древних городов в Рязани

18:13 13.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкРязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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РЯЗАНЬ, 13 авг – РИА Новости. Более ста мероприятий пройдут в рамках II Международного форума древних городов, который состоится в Рязани с 14 по 18 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Рязанской области.
Международный форум древних городов проводится по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также при поддержке министерства иностранных дел и министерства культуры России. Участниками форума станут делегации из 55 городов 35 стран мира. Основные темы форума – театр, архитектура, история, фотография, бизнес.

"Рязань станет площадкой, где в режиме нон-стоп четыре дня будут обсуждаться проблемы древних городов. Всего запланировано более ста мероприятий. В рамках деловой программы состоится Международная архитектурная конференция "Древние города и современные вызовы", форум "Образование без границ" и научно-практическая конференция "Проблемы исследования социокультурной среды древних городов" с участием ведущих российских и международных экспертов. Кроме того, состоится деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области", - процитировали в пресс-службе министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова.

Как отметил министр, в течение двух дней на форуме будет работать открытый лекторий "Школа древних городов", который станет площадкой для установления партнерских отношений между инициаторами региональных и частных проектов. Культурная программа будет включать архитектурные и живописные выставки, интерактивные мастер-классы, показательные выступления.
"Нас ожидает знакомство с историей театрального искусства, показы исторических спектаклей разноформатных театров, представляющих различные виды и жанры театрального искусства: драматический театр, кукольный, театр оперы и балета, оперетты, экспериментальный театр, уличные театры из Болгарии, Испании, Кипра, Беларуси, Армении, Узбекистана и других стран" – сказал Попов.
Любимов об иностранных делегациях на форуме древних народов
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В пресс-службе добавили, что в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького открылся пресс-центр форума, где ежедневно для представителей СМИ будут проводиться брифинги с участием архитекторов, археологов, бизнесменов, руководителей и актеров театров из России и зарубежных стран.
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