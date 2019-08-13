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РИА Новости

В США оценили отношения с Турцией после отказа от поставок F-35

17:47 13.08.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. RumbaughВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. Rumbaugh
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. США не видят угрозы для своей деятельности на авиабазе "Инджирлик" в Турции из-за отказа Вашингтона поставить Анкаре F-35 и угроз ввести санкции за покупку С-400, заявил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.
"Мы остаемся сфокусированными на нашем военном сотрудничестве, эти отношения остаются очень крепкими. Турецкие ВВС продолжают поддерживать нас. По этому пункту, относительно какого-либо воздействия на наши операции в "Инджирлике", у меня нет обеспокоенности. В военном плане мы остаемся в тесном сотрудничестве, и тут я не вижу изменений", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
Вчера, 08:00РИА Новости
Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
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