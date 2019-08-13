В США оценили отношения с Турцией после отказа от поставок F-35

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. США не видят угрозы для своей деятельности на авиабазе "Инджирлик" в Турции из-за отказа Вашингтона поставить Анкаре F-35 и угроз ввести санкции за покупку С-400, заявил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.

"Мы остаемся сфокусированными на нашем военном сотрудничестве, эти отношения остаются очень крепкими. Турецкие ВВС продолжают поддерживать нас. По этому пункту, относительно какого-либо воздействия на наши операции в "Инджирлике", у меня нет обеспокоенности. В военном плане мы остаемся в тесном сотрудничестве, и тут я не вижу изменений", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.