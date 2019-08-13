"Роскосмос" рассказал о масштабных инвестициях в качество

Между тем именно в 2018 году из-за проблем с качеством произошла первая за 35 лет авария в отечественной пилотируемой космонавтике. 11 октября при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" потерпела аварию ракета "Союз-ФГ". Экипаж спасся. ЧП случилось из-за того, что при сборке кто-то повредил ракету.

Помимо того, до сих пор остается так и не выясненной причина появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". "Дырку", вызвавшую утечку воздуха на МКС, нашли в конце августа прошлого года. Отверстие могло появиться как на Земле, так и в космосе. "Роскосмос" недавно заявил, что не будет торопить комиссию, расследующую это дело.