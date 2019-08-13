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РИА Новости

"Роскосмос" рассказал о масштабных инвестициях в качество

17:43 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. "Роскосмос" потратил в прошлом году 1,8 миллиарда рублей на повышение качества своей продукции, следует из отчета госкорпорации.
"Выполнены работы по обеспечению качества и надежности ракетно-космической техники по десяти государственным контрактам на общую сумму 1,8 миллиардов рублей", - говорится в документе, размещенном на сайте "Роскосмоса".
Между тем именно в 2018 году из-за проблем с качеством произошла первая за 35 лет авария в отечественной пилотируемой космонавтике. 11 октября при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" потерпела аварию ракета "Союз-ФГ". Экипаж спасся. ЧП случилось из-за того, что при сборке кто-то повредил ракету.
Помимо того, до сих пор остается так и не выясненной причина появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". "Дырку", вызвавшую утечку воздуха на МКС, нашли в конце августа прошлого года. Отверстие могло появиться как на Земле, так и в космосе. "Роскосмос" недавно заявил, что не будет торопить комиссию, расследующую это дело.
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