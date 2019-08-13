Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров

АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства.

Мицотакис во вторник вечером посетит единый координационный центр пожарной службы.

Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, а затем собирался посетить Тинос, сообщил ранее официальный представитель правительства.

В Греции в последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший пятый уровень пожарной опасности.

Во вторник сильный лесной пожар начался на острове Эвбея. Дым затянул Афины, находящиеся примерно в 70 километрах. Были эвакуированы жители трех сел. Огнем охвачен сосновый лес, включенный в программу защиты природы Natura.

Справиться с огнем пока не удается, хотя противопожарная группировка постоянно усиливается. Огонь тушат 230 пожарных, 75 машин, 6 самолетов и 5 вертолетов.