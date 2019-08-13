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РИА Новости

Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров

17:26 13.08.2019
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© AFP 2019 / Valerie GacheЛесной пожар в Греции
Лесной пожар в Греции
© AFP 2019 / Valerie Gache
АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства.
Мицотакис во вторник вечером посетит единый координационный центр пожарной службы.
Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, а затем собирался посетить Тинос, сообщил ранее официальный представитель правительства.
В Греции в последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший пятый уровень пожарной опасности.
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Вчера, 09:36РИА Новости
Сильный лесной пожар начался на греческом острове Эвбея
Во вторник сильный лесной пожар начался на острове Эвбея. Дым затянул Афины, находящиеся примерно в 70 километрах. Были эвакуированы жители трех сел. Огнем охвачен сосновый лес, включенный в программу защиты природы Natura.
Справиться с огнем пока не удается, хотя противопожарная группировка постоянно усиливается. Огонь тушат 230 пожарных, 75 машин, 6 самолетов и 5 вертолетов.
В районе пожара вечером объявлено чрезвычайное положение, заявил генеральный секретарит гражданской защиты.
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Кириакос МицотакисГрецияАфиныВ мире
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