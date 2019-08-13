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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Два участка дороги Салехард – Надым введут в эксплуатацию в 2019 году

17:23 13.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Два участка дороги Салехард – Надым будут введены в эксплуатацию в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во вторник началась поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по дорогам округа. О том, что он лично проедет за рулем от Надыма до Ноябрьска, глава региона сообщил еще во время ежегодного доклада о положении дел в регионе в начале декабря прошлого года. Точкой старта стала строящаяся дорога Салехард – Надым. В строительном городке губернатор провел совещание, на котором говорили о ходе строительства трассы.
"Проект строительства дороги включает в себя шесть участков, общая протяженность которых – 344 километра. Три из них уже введены в эксплуатацию (149 из 169 километров – в асфальтобетонном покрытии, 20 – в щебеночном). На сегодняшний день работы ведутся одновременно на трех отрезках. В этом году планируют ввести в эксплуатацию два участка – это 17 километров с щебеночным покрытием и девять - в асфальте", - говорится в сообщении.
Примерно на 20 километрах трассы работы еще не начинались, отмечает пресс-служба.
"Объект – один из ключевых для округа. Все его ждут, особенно в западной части. Долгое время он оттягивает у нас основные ресурсы дорожные, где-то в ущерб существующим магистралям, о чем часто напоминают жители. Нужно заканчивать, в следующем году хотя бы в переходном покрытии движение должно быть по нему открыто", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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По словам первого заместителя губернатора Алексея Ситникова, в целом на сегодня на дороге работают 420 человек и 140 единиц дорожно-строительной техники разных типов – самосвалы, грейдеры, катки.
"В этом году планируется закончить строительство 88,5 километра основания из щебня и выполнить работы по строительству 66 водопропусков – искусственных сооружений - и восьми мостов", - цитирует Ситникова пресс-служба.
По данным властей, мониторинг состояния уже построенных участков ведется постоянно. Кроме природных факторов просадки строители называют неконтролируемое движение техники: автомобили, которые пытаются проехать по еще закрытой дороге, разбивают дорожное полотно. Между тем на поставленные сроки открытия сквозного проезда это не повлияет, заверили дорожники.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округСалехардОбщество
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