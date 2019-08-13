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РИА Новости
Тверская область

Руденя: инвестпрограмма Верхневолжья увеличена в 8 раз с 2016 года

17:21 13.08.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. Финансирование адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области, начиная с 2016 года, увеличено в восемь раз. Общий объем средств на текущий год составил более 7,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости во вторник губернатор региона Игорь Руденя.
Итоги реализации АИП за первое полугодие 2019 года власти рассмотрели на заседании регионального правительства во вторник. Глава региона отметил на заседании, что АИП – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, реализации на территории региона национальных проектов, инициированных главой государства.

"С 2016 года мы увеличили объём финансирования адресной инвестиционной программы в восемь раз. Наша задача – обеспечить максимально своевременную реализацию всех намеченных планов. Для жителей региона – это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты", - подчеркнул Руденя.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы в этом году — более 7,2 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей – областные средства, 3,1 миллиарда рублей – федеральные. Увеличения финансирования программы удалось достичь за счёт активного участия тверского региона в федеральных программах, реализации комплекса мер по оздоровлению государственных финансов, мобилизации доходов консолидированного бюджета и сокращению объёма госдолга области.
Всего в программу включено 97 объектов образования, здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства, физкультуры и спорта, туризма, культуры, охраны окружающей среды. Мероприятия программы будут реализованы в 32 муниципальных образованиях.
"Персональную ответственность за исполнение мероприятий программы в первую очередь несут руководители министерств. Главы муниципальных образований должны активизировать своё участие в этих процессах – смотрите лучшие практики других субъектов, подбирайте подрядчиков. Это должны быть организации с опытом, чётко понимающие свою ответственность и задачи", - сказал Руденя.
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На сегодняшний день заключено 90 государственных и муниципальных контрактов с подрядчиками на более чем 2,2 миллиарда рублей. По 48 пунктам программы работы находятся в завершающей стадии.
В АИП включены также ряд объектов сферы образования. В конце 2019 года предполагается завершить строительство детского сада на 100 мест в тверском микрорайоне Южный. В сентябре откроет свои двери детский сад на 110 мест в поселке Калашниково Лихославльского района. Завершаются работы в школе - детском саду на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне Юность в Твери. По поручению губернатора Игоря Рудени объект должен быть введён в эксплуатацию к началу нового учебного года.
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