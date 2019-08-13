Суд не отменил штраф организатору протестов против храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд оставил в силе штраф, назначенный ранее представительнице движения "Парки и скверы" Анне Балтиной за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Балтину виновной в организации протестов и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
"Рассматривалась апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда. Решение оставлено было в силе, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Сегодня решение вступило в законную силу", - сказала представитель суда.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.
Позже рабочая группа утвердила для опроса список из трех площадок, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга заявил, что площадку на месте снесенной телебашни уберут из опроса, так как на ней началось возведение ледовой арены.