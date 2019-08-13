Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T17:22Z
https://ria.ru/20190813/1557460329.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155350/31/1553503129_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_77e6381c93302791196e91307d1a629d.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд не отменил штраф организатору протестов против храма в Екатеринбурге

17:22 13.08.2019
394
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд оставил в силе штраф, назначенный ранее представительнице движения "Парки и скверы" Анне Балтиной за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Балтину виновной в организации протестов и оштрафовал на 20 тысяч рублей.
"Рассматривалась апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда. Решение оставлено было в силе, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Сегодня решение вступило в законную силу", - сказала представитель суда.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Вчера, 15:28Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге
Позже рабочая группа утвердила для опроса список из трех площадок, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга заявил, что площадку на месте снесенной телебашни уберут из опроса, так как на ней началось возведение ледовой арены.
32100334
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвердловский областной судЕкатеринбургПроисшествияСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
РИА
Новости
Флаги Великобритании и ЕС
Эксперт оценил вероятность "жесткого" Brexit
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
США отложили введение пошлин на китайские товары
Листы с денежными купюрами
Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть
Лента
новостей
Программирование
Эксперты сообщили о новой волне кибератак на российские организации
Пожар на теплоходе Святая Русь в Нижегородской области
Загоревшийся в Нижегородской области теплоход принадлежит частному лицу
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Муфтий рассказал о состоянии российских паломников после потопа в Мекке
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Роскосмос и Росатом займутся моделированием гиперзвукового оружия
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
В РПЦ оценили проект "футуристического храма" в Екатеринбурге
В храме Христа Спасителя
Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
ЦИК оставил в силе отказ в регистрации Соловьева кандидатом в МГД
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
"Роскосмос" рассказал о масштабных инвестициях в качество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Лента новостейМолния