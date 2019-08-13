Суд не отменил штраф организатору протестов против храма в Екатеринбурге

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд оставил в силе штраф, назначенный ранее представительнице движения "Парки и скверы" Анне Балтиной за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Балтину виновной в организации протестов и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

"Рассматривалась апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда. Решение оставлено было в силе, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Сегодня решение вступило в законную силу", - сказала представитель суда.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.