"Роскосмос" отчитался о 20 пусках за год вместо заявленных Рогозиным 22

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия выполнила в 2018 году 20 космических пусков, следует из отчета "Роскосмоса", противоречащего предыдущим заявлениям ее гендиректора Дмитрия Рогозина.
"В соответствии с планом запусков космических аппаратов (далее – КА), в 2018 году осуществлено 20 пусков РН [ракет-носителей] с КА, из которых один пуск аварийный", - говорится в документе.
В конце декабря Рогозин объявил, что Россия в 2018 году провела 22 космических пуска, не вдаваясь в подробности. На 2019 год он анонсировал 45 стартов.
В 2018 году Россия провела со своих космодромов пять пусков ракет "Союз-ФГ", четыре пуска "Союз-2.1а" и три "Союз-2.1б", по два пуска "Рокота" и "Протона-М", один старт "Союза-2.1в". Помимо того, с французского космодрома Куру проведено три пуска ракет "Союз-СТ".