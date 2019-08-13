"Роскосмос" отчитался о 20 пусках за год вместо заявленных Рогозиным 22

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" перед запуском на космодроме "Байконур". Архивное фото

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" перед запуском на космодроме "Байконур"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия выполнила в 2018 году 20 космических пусков, следует из отчета "Роскосмоса", противоречащего предыдущим заявлениям ее гендиректора Дмитрия Рогозина.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов (далее – КА), в 2018 году осуществлено 20 пусков РН [ракет-носителей] с КА, из которых один пуск аварийный", - говорится в документе.

В конце декабря Рогозин объявил, что Россия в 2018 году провела 22 космических пуска, не вдаваясь в подробности. На 2019 год он анонсировал 45 стартов.