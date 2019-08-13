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РИА Новости

"Роскосмос" отчитался о 20 пусках за год вместо заявленных Рогозиным 22

17:01 13.08.2019 (обновлено: 17:44 13.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" перед запуском на космодроме "Байконур"
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 перед запуском на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" перед запуском на космодроме "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Россия выполнила в 2018 году 20 космических пусков, следует из отчета "Роскосмоса", противоречащего предыдущим заявлениям ее гендиректора Дмитрия Рогозина.
"В соответствии с планом запусков космических аппаратов (далее – КА), в 2018 году осуществлено 20 пусков РН [ракет-носителей] с КА, из которых один пуск аварийный", - говорится в документе.
В конце декабря Рогозин объявил, что Россия в 2018 году провела 22 космических пуска, не вдаваясь в подробности. На 2019 год он анонсировал 45 стартов.
В 2018 году Россия провела со своих космодромов пять пусков ракет "Союз-ФГ", четыре пуска "Союз-2.1а" и три "Союз-2.1б", по два пуска "Рокота" и "Протона-М", один старт "Союза-2.1в". Помимо того, с французского космодрома Куру проведено три пуска ракет "Союз-СТ".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
Вчера, 16:50РИА Новости
"Роскосмос" объяснил, почему не выполнил обещанного количества запусков
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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