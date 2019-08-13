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РИА Новости

Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу

16:46 13.08.2019 (обновлено: 21:47 13.08.2019)
28426
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало видео, как истребитель НАТО F-18 пытается приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Как следует из релиза военного ведомства, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.
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Су-27НАТОСергей ШойгуРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"не позволив ему подойти близко" что за бред. Что в понимании военного ведомства значит слово "близко". По их логике боевое применение современных истребителей ни чем не отличается от истребителей первой мировой войны, где буквально пилоты стреляли друг в друга из табельного оружия!!! Для пуска ракеты воздух - воздух сейчас необязательно устанавливать визуальный контакт с атакуемым объектом. А F18 практически вплотную приблизился к борту министра обороны лишь потому что может. Интересно, а могут ли наши истребители, подлететь к борту министра обороны США? (риторический вопрос)
13 августа, 17:21
aavshpargalyuk
400007
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