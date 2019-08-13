Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало видео, как истребитель НАТО F-18 пытается приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Как следует из релиза военного ведомства, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.