В Ингушетии пенсионера заподозрили в выращивании конопли

НАЛЬЧИК, 13 авг - РИА Новости. Полицейские в Ингушетии выявили факт незаконного выращивания конопли 78-летним местным жителем, сам пенсионер утверждает, что выращивал коноплю для изготовления веников, сообщает региональное МВД.
"Участковыми уполномоченными полиции МО МВД России "Сунженский" выявлен факт незаконного хранения и культивирования наркосодержащего растения каннабисной группы 78-летним жителем города Сунжа", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, пожилой мужчина выращивал кусты дикорастущей конопли на своем приусадебном участке.
"Со слов задержанного, он ухаживал за растением для последующего применения исключительно в хозяйственных нуждах, в том числе для изготовления веников. При этом пенсионер осознавал, что оно является запрещенным, и его действия носят противоправный характер", - отмечает министерство.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. "Собранный материал проверки в ближайшее время будет направлен в суд для принятия процессуального решения", - уточняет МВД.