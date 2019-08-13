Пчеловодам в Липецкой области дополнительно выплатят 1,2 миллиона рублей

ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов распорядился выделить на компенсацию ущерба пасечникам из резервного фонда дополнительно 1,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации области.
В настоящее время компенсационные выплаты за гибель пчёл получили 97 пчеловодов региона на общую сумму 9 миллионов рублей. Но выплаты продолжаются. До конца недели еще 28 пасечников получат в общей сложности 1,2 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал врио главы региона Игорь Артамонов.
"Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам. Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.
За гибель пчелосемьи владельцы пасек получают от 3,2 до 3,5 тысяч рублей. Государственная поддержка оказывается пасечникам из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. По данным регионального управление сельского хозяйства в Липецкой области погибло более трёх тысяч пчелосемей.
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