Пчеловодам в Липецкой области дополнительно выплатят 1,2 миллиона рублей

"Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам. Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.