Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T16:16Z
https://ria.ru/20190813/1557457151.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151181/10/1511811033_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_4fed4bd9431ac9f262ae7b28d0749d41.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Пчеловодам в Липецкой области дополнительно выплатят 1,2 миллиона рублей

16:16 13.08.2019
35
© Public domain Пчела, собирающая пыльцу
Пчела, собирающая пыльцу
© Public domain
ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов распорядился выделить на компенсацию ущерба пасечникам из резервного фонда дополнительно 1,2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации области.
В настоящее время компенсационные выплаты за гибель пчёл получили 97 пчеловодов региона на общую сумму 9 миллионов рублей. Но выплаты продолжаются. До конца недели еще 28 пасечников получат в общей сложности 1,2 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал врио главы региона Игорь Артамонов.

"Липецкая область один из немногих субъектов, который уже приступил к выплатам. Эта проблема интересует Минсельхоз, поскольку в 25 субъектах произошла гибель пчёл. Это тревожный фактор. Возможно, применялись химикаты не надлежащего качества. Сейчас мы всё это изучаем, отправляем результаты работы в Министерство сельского хозяйства. Не исключено, что какие-то препараты нужно будет запретить к использованию", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

За гибель пчелосемьи владельцы пасек получают от 3,2 до 3,5 тысяч рублей. Государственная поддержка оказывается пасечникам из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. По данным регионального управление сельского хозяйства в Липецкой области погибло более трёх тысяч пчелосемей.
Трактор во время удобрения озимых зерновых культур в колхозе Тейковского района Ивановской области
12 августа, 21:18Сказано в эфире - Радио Sputnik
Убивать вредителей, а не пчел. Эксперт о "биологических пестицидах"Ученые института ГосНИИгенетика запатентовали бактерию, обладающую природной пестицидной активностью. Доктор химических наук Вадим Мальцев в эфире радио Sputnik объяснил, чем важны биологические методы борьбы с вредителями.
000001
Обсудить 0
Липецкая областьОбщество
Рекомендуем
Учащиеся во время тестирования
Более 500 учеников пойдут в новую школу в Долгопрудном в сентябре
РИА
Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: инвестпрограмма Верхневолжья увеличена в 8 раз с 2016 года
Ульяновск
В Ульяновской области усилят контроль за качеством капремонта жилья
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Более ста мероприятий пройдут на Форуме древних городов в Рязани
Лента
новостей
Форум ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019
Участники "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" обсудили вопросы загрязнения Арктики
Оборудованное место для костра
В Подмосковье ликвидировали более 280 лесных возгораний с начала сезона
Школьные рюкзаки
Свыше 78% образовательных учреждений МО проверили к новому учебному году
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
Омская область начала использовать при ремонте дорог новые стандарты
Сергиев Посад, Московская область
Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ
Дорога в Ленинградской области
Дорожники начали применять в Ленобласти особые технологии для ремонта трасс
Города России. Оренбург
В Оренбурге открылся Международный молодежный форум "Евразия Global"
Эль-Кунейтра
В Эль-Кунейтре провели праздник для детей погибших сирийских военных
Самолет Аэрофлота
МК: Иностранный пилот оценил условия труда пилотов в Аэрофлоте
Башня Эволюция в Москва-Сити. Виды Москва-Сити
В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Лента новостейМолния