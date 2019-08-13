Участок трассы М-5 "Урал" в Люберцах расширят до пяти полос

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Работы по расширению дороги ведутся на трассе М-5 "Урал" в Люберцах. Ее планируют увеличить до пяти полос. Об этом сообщает телеканал Работы по расширению дороги ведутся на трассе М-5 "Урал" в Люберцах. Ее планируют увеличить до пяти полос. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.

Планируется не только реконструировать магистраль, но и построить автодорогу в объезд поселка Октябрьский.

Владимир Ружицкий отметил, что в настоящее время рабочие уже расчистили территорию площадью более двух гектаров, демонтировали две тысячи метров барьерного ограждения, разобрали более 900 кубометров существующего дорожного покрытия и устроили земляное полотно.

Автомобили смогут двигаться по обновленной трассе со скоростью 120 километров в час. Также благодаря реконструкции магистрали в Люберцах улучшится экологическая обстановка.

"На участке реконструкции установят барьерное ограждение и шумозащитные экраны, построят подземные пешеходные переходы", - отметил глава Люберец.