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РИА Новости
Новости Подмосковья

Участок трассы М-5 "Урал" в Люберцах расширят до пяти полос

16:11 13.08.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРеконструкция трассы
Реконструкция трассы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Работы по расширению дороги ведутся на трассе М-5 "Урал" в Люберцах. Ее планируют увеличить до пяти полос. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.
Планируется не только реконструировать магистраль, но и построить автодорогу в объезд поселка Октябрьский.
Владимир Ружицкий отметил, что в настоящее время рабочие уже расчистили территорию площадью более двух гектаров, демонтировали две тысячи метров барьерного ограждения, разобрали более 900 кубометров существующего дорожного покрытия и устроили земляное полотно.
Автомобили смогут двигаться по обновленной трассе со скоростью 120 километров в час. Также благодаря реконструкции магистрали в Люберцах улучшится экологическая обстановка.
"На участке реконструкции установят барьерное ограждение и шумозащитные экраны, построят подземные пешеходные переходы", - отметил глава Люберец.
Работы по реконструкции шоссе планируется завершить до конца 2021 года.
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