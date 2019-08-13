Суд обязал возбудить дело против директора Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Ранее истец, имя которого неизвестно, сообщил, что Труба вопреки вынесенному ранее решению суда не возбудил уголовное дело. Он также подал заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника, но тот отказался внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Тогда истец обратился в суд с жалобой на бездействие должностных лиц.
"Жалобу на бездействие должностного лица НАБ Украины по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (относительно директора Госбюро расследований Романа Трубы - ред.) удовлетворить частично. Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в постановлении суда.
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