Суд обязал возбудить дело против директора Госбюро расследований Украины

Ранее истец, имя которого неизвестно, сообщил, что Труба вопреки вынесенному ранее решению суда не возбудил уголовное дело. Он также подал заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника, но тот отказался внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Тогда истец обратился в суд с жалобой на бездействие должностных лиц.