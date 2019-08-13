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РИА Новости

В Бангладеш по меньшей мере сорок человек погибли из-за лихорадки денге

15:58 13.08.2019
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© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
© Flickr / Marufish
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили, что в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года в стране погибли 40 человек, пишет газета Daily Star.
По неофициальным подсчетам, количество погибших может быть значительно выше, уточняет газета. По всей стране за последние 48 часов были госпитализированы не менее двух тысяч человек с подозрением на лихорадку. В одной из больниц Дакки в настоящий момент проходят лечение 407 пациентов, у которых диагностировано это заболевание.
Бангладеш пытается справиться со вспышкой лихорадки денге в стране, в том числе в связи с тем, что увеличение количества пациентов оказывает огромное давление на систему здравоохранения, отмечает газета.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
Скорая помощь, Индия
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