В Бангладеш по меньшей мере сорок человек погибли из-за лихорадки денге

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили, что в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года в стране погибли 40 человек, пишет газета Власти Бангладеш сообщили, что в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года в стране погибли 40 человек, пишет газета Daily Star

По неофициальным подсчетам, количество погибших может быть значительно выше, уточняет газета. По всей стране за последние 48 часов были госпитализированы не менее двух тысяч человек с подозрением на лихорадку. В одной из больниц Дакки в настоящий момент проходят лечение 407 пациентов, у которых диагностировано это заболевание.

Бангладеш пытается справиться со вспышкой лихорадки денге в стране, в том числе в связи с тем, что увеличение количества пациентов оказывает огромное давление на систему здравоохранения, отмечает газета.