Участники "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" обсудили вопросы загрязнения Арктики

"Подчеркну, мы голосуем именно за трансграничный диалог, на равноправных основах - это является нашей целью! Мы должны слышать здесь голос соседей, пусть даже с критикой, но и они должны принимать нашу позицию и интересы, и в том числе нашу критику. К сожалению, сегодня Арктику делают заложницей политических процессов, нагнетается излишняя нервозность, и только гуманитарные совместные проекты, ориентированные на диалог, смогут нивелировать этот процесс, мы все должны быть услышанными. И здесь и там", - сказал на форуме руководитель "ПОМОРа" Тимофей Суровцев, слова которого приводятся в сообщении.