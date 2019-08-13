Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T15:50Z
https://ria.ru/20190813/1557455925.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155745/57/1557455763_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_90eafbb3cd7fb8d486dd8d5985d432f5.jpg
РИА Новости
Экология

Участники "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" обсудили вопросы загрязнения Арктики

15:50 13.08.2019
21
© Фото : Центр экологического мониторинга "ПОМОР"Форум "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019
Форум ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019
© Фото : Центр экологического мониторинга "ПОМОР"
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Участники форума "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" отметили важность консолидации стран Баренцева региона в вопросах предотвращения загрязнения Арктики, говорится в пресс-релизе Центра экологического мониторинга "ПОМОР".
В понедельник завершился форум "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019", который собрал журналистов ведущих СМИ и независимых экспертов-экологов стран Баренцева региона. Форум проходил в российском Мурманске и в норвежском Киркенесе.

"Подчеркну, мы голосуем именно за трансграничный диалог, на равноправных основах - это является нашей целью! Мы должны слышать здесь голос соседей, пусть даже с критикой, но и они должны принимать нашу позицию и интересы, и в том числе нашу критику. К сожалению, сегодня Арктику делают заложницей политических процессов, нагнетается излишняя нервозность, и только гуманитарные совместные проекты, ориентированные на диалог, смогут нивелировать этот процесс, мы все должны быть услышанными. И здесь и там", - сказал на форуме руководитель "ПОМОРа" Тимофей Суровцев, слова которого приводятся в сообщении.

Руководитель ассоциации "ЭКО-пресс" Сергей Шахиджанян заявил, в свою очередь, о необходимости более тесного диалога представителей СМИ стран Баренцева региона.
"Однако приходится констатировать, что основные медиаторы общественного мнения - средства массовой информации России, Норвегии и других стран Баренцева региона, в отличие от научного сообщества, не всегда находят точки соприкосновения, что негативно сказывается на качестве и структуре информации и формирует неверное общественное мнение о России", - отметил Шахиджанян.
Представители норвежского экспертного сообщества на форуме отметили факты сброса отходов горнорудного производства во фьорды, который практикуют промышленные предприятия Норвегии, что является крайне губительным для экологии всей Арктики.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
8 апреля, 13:44РИА Новости
Расширение российского шельфа усилит защиту экологии Арктики, заявил Иванов
Руководитель природоохранного союза "Зеленые воины Норвегии" Курт Вилли Оддекалв, говорится в пресс-релизе, заявил о том, что его страна едва ли не единственная в мире, которая продолжает практиковать захоронение отходов промышленного производства в уникальных фьордах. Так, администрации рудника "Нуссир" правительство Норвегии разрешило сбрасывать до 2 миллионов тонн отходов горнорудного производства в северное море, расширена лицензия на сброс отходов рудника в приграничном с Россией Киркенесе. Тяжелые металлы, которыми так "богаты" эти отходы, вместе с течением проникают в Баренцево море и отравляют экологию российских берегов, отмечается в сообщении "ПОМОРа".
000000
Обсудить 0
ЭкологияАрктика
Рекомендуем
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных
РИА
Новости
Полигон твердых бытовых отходов
Росприроднадзор одобрил проект рекультивации Челябинской свалки
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
В Финляндии дети получили письмо от президента и его собаки
Бурый медведь
На территории финской школы обнаружили медведя
Лента
новостей
На шахте
Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
Учащиеся во время тестирования
Более 500 учеников пойдут в новую школу в Долгопрудном в сентябре
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: инвестпрограмма Верхневолжья увеличена в 8 раз с 2016 года
Ульяновск
В Ульяновской области усилят контроль за качеством капремонта жилья
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Более ста мероприятий пройдут на Форуме древних городов в Рязани
Оборудованное место для костра
В Подмосковье ликвидировали более 280 лесных возгораний с начала сезона
Школьные рюкзаки
Свыше 78% образовательных учреждений МО проверили к новому учебному году
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
Омская область начала использовать при ремонте дорог новые стандарты
Пчела, собирающая пыльцу
Пчеловодам в Липецкой области дополнительно выплатят 1,2 миллиона рублей
Сергиев Посад, Московская область
Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
Лента новостейМолния