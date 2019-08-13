Участники "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" обсудили вопросы загрязнения Арктики

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Участники форума "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019" отметили важность консолидации стран Баренцева региона в вопросах предотвращения загрязнения Арктики, говорится в пресс-релизе Центра экологического мониторинга "ПОМОР".
В понедельник завершился форум "ЭКО-МЕДИА-БАРЕНЦ-2019", который собрал журналистов ведущих СМИ и независимых экспертов-экологов стран Баренцева региона. Форум проходил в российском Мурманске и в норвежском Киркенесе.
"Подчеркну, мы голосуем именно за трансграничный диалог, на равноправных основах - это является нашей целью! Мы должны слышать здесь голос соседей, пусть даже с критикой, но и они должны принимать нашу позицию и интересы, и в том числе нашу критику. К сожалению, сегодня Арктику делают заложницей политических процессов, нагнетается излишняя нервозность, и только гуманитарные совместные проекты, ориентированные на диалог, смогут нивелировать этот процесс, мы все должны быть услышанными. И здесь и там", - сказал на форуме руководитель "ПОМОРа" Тимофей Суровцев, слова которого приводятся в сообщении.
Руководитель ассоциации "ЭКО-пресс" Сергей Шахиджанян заявил, в свою очередь, о необходимости более тесного диалога представителей СМИ стран Баренцева региона.
"Однако приходится констатировать, что основные медиаторы общественного мнения - средства массовой информации России, Норвегии и других стран Баренцева региона, в отличие от научного сообщества, не всегда находят точки соприкосновения, что негативно сказывается на качестве и структуре информации и формирует неверное общественное мнение о России", - отметил Шахиджанян.
Представители норвежского экспертного сообщества на форуме отметили факты сброса отходов горнорудного производства во фьорды, который практикуют промышленные предприятия Норвегии, что является крайне губительным для экологии всей Арктики.
Руководитель природоохранного союза "Зеленые воины Норвегии" Курт Вилли Оддекалв, говорится в пресс-релизе, заявил о том, что его страна едва ли не единственная в мире, которая продолжает практиковать захоронение отходов промышленного производства в уникальных фьордах. Так, администрации рудника "Нуссир" правительство Норвегии разрешило сбрасывать до 2 миллионов тонн отходов горнорудного производства в северное море, расширена лицензия на сброс отходов рудника в приграничном с Россией Киркенесе. Тяжелые металлы, которыми так "богаты" эти отходы, вместе с течением проникают в Баренцево море и отравляют экологию российских берегов, отмечается в сообщении "ПОМОРа".