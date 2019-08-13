Васильева оценила ход реализации нацпроекта "Образование" на Алтае

Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обсудили вопросы развития образования в регионе, а также обновление материально-технической базы учреждений в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование" в ходе рабочей встречи в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

В частности, Хорохордин сообщил министру, что на данный момент в регионе формируется программа развития республики до 2024 года.

"Этот документ мы формируем с учетом пожеланий, которые высказывают жители Республики Алтай на встречах. Одним из приоритетных направлений для нас является повышение доступности и качества образования. Мы работаем в этом направлении", – сказал он.

Васильева в свою очередь подчеркнула, что федеральный центр готов оказать субъекту необходимую помощь.

"Нам предстоит большая совместная работа по реализации поручений президента РФ Владимира Путина о переходе всех школ на обучение в одну смену и создание ясельных мест в детских садах. Сегодня мы вместе дали старт этой работе, открыв новый корпус детского сада, где предусмотрены места для самых маленьких жителей Горно-Алтайска. Это хорошее начинание", – подчеркнула она.

После этого Васильева и Хорохордин посетили микрорайон Заимка, где осмотрели строящуюся школу на 275 мест, из которых 120 будет предусмотрено под начальные классы.