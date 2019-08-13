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РИА Новости

Васильева оценила ход реализации нацпроекта "Образование" на Алтае

15:28 13.08.2019
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© Пресс-служба Главы РА и Правительства РАМинистр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи
Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи
© Пресс-служба Главы РА и Правительства РА
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обсудили вопросы развития образования в регионе, а также обновление материально-технической базы учреждений в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование" в ходе рабочей встречи в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства субъекта.
В частности, Хорохордин сообщил министру, что на данный момент в регионе формируется программа развития республики до 2024 года.
"Этот документ мы формируем с учетом пожеланий, которые высказывают жители Республики Алтай на встречах. Одним из приоритетных направлений для нас является повышение доступности и качества образования. Мы работаем в этом направлении", – сказал он.
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Васильева в свою очередь подчеркнула, что федеральный центр готов оказать субъекту необходимую помощь.
"Нам предстоит большая совместная работа по реализации поручений президента РФ Владимира Путина о переходе всех школ на обучение в одну смену и создание ясельных мест в детских садах. Сегодня мы вместе дали старт этой работе, открыв новый корпус детского сада, где предусмотрены места для самых маленьких жителей Горно-Алтайска. Это хорошее начинание", – подчеркнула она.
После этого Васильева и Хорохордин посетили микрорайон Заимка, где осмотрели строящуюся школу на 275 мест, из которых 120 будет предусмотрено под начальные классы.
На объекте оборудуют игровые и учительские кабинеты, учебные классы, спортивный зал, гардероб, столовую, библиотеку, кабинеты социального педагога, психолога и медработника. Работы планируется завершить к концу текущего года.
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Олег ХорохординОльга ВасильеваГорно-АлтайскОбщество
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