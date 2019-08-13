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РИА Новости

Иракские силовики ликвидировали десять боевиков ИГ*

15:24 13.08.2019
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© AFP 2019 / Ahmad AL-RubayeИракский военный
Иракский военный
© AFP 2019 / Ahmad AL-Rubaye
Иракский военный. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иракские силовики при поддержке авиации международной коалиции ликвидировали 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в ходе операции в пустыне Анбар на западе страны, говорится в заявлении Управления по борьбе с терроризмом.
"Согласно достоверной разведывательной информации и (в связи с - ред.) продолжением отслеживания остатков террористической группировки ИГ*, первое тактическое подразделение, одно из соединений Управления по борьбе с терроризмом, провело в координации с авиацией международной коалиции десантную операцию в пустыне Анбар в районах (города - ред.) ар-Рутба и Вади Хауран, результатом которой стала ликвидация 10 террористов, на двоих из которых были надеты взрывные пояса", - сообщается в заявлении Управления в Facebook.
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Отмечается, что еще пять террористов были задержаны в ходе этой операции. Также сообщается, что в результате авиаударов были уничтожены туннели, в которых укрывались боевики.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России
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