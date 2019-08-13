Омбудсмен Москвы проследит за делом девушки, которую ударил полицейский

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева будет следить за судебным разбирательством дела Дарьи Сосновской, против которой составлен протокол за участие в несогласованной акции и которую на ней ударил полицейский.

Во вторник адвокат девушки сообщила журналистам, что Сосновская не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола, поскольку сидит на больничном.

"Пришла информация, что она в суд не явилась. Мы хотели поехать в суд, чтобы проследить за судебным заседанием, но она на больничном листе, поэтому эта история не состоялась. Я думаю, что суд в любом случае должен состояться, нужно понимать, сколько времени ей понадобится, чтобы реабилитироваться. Мы будем наблюдать", - сообщила РИА Новости Потяева.

Она пояснила, что сама Сосновская не просила содействия аппарата уполномоченного. "Когда человек к нам обращается, то мы готовим материалы для судебного заседания, а если не обращается, то мы просто как слушатели. Это связано с тем, что все-таки в отношении нее было применено определенное насилие", - уточнила Потяева.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию. По данным полиции, были задержаны 136 человек.

Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщил столичный главк МВД. По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.