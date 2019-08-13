Суд на Украине отказался арестовать судно "Мрия"

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Теперь ведомство готовит апелляционную жалобу на это решение, отмечается в сообщении.
В конце прошлой недели украинские правоохранители провели на судне обыски. Как утверждают в "прокуратуре АРК", в июне 2015 года это судно, носившее тогда название "Вилга", якобы поставляло топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополе.
Согласно данным Международной федерации транспортных рабочих, танкер "Вилга" (IMO 9109811) ходит под флагом Украины. По сведениям онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер был переименован в Mriya, сейчас он пришвартован в порту Херсона, недалеко от заблокированного российского танкера "Механик Погодин".