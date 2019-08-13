Суд на Украине отказался арестовать судно "Мрия"

Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила втак называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Теперь ведомство готовит апелляционную жалобу на это решение, отмечается в сообщении.

В конце прошлой недели украинские правоохранители провели на судне обыски. Как утверждают в "прокуратуре АРК", в июне 2015 года это судно, носившее тогда название "Вилга", якобы поставляло топливо подразделениям российского Черноморского флота в Севастополе.