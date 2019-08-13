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РИА Новости

Заведующую детсадом в Костромской области будут судить за халатность

15:10 13.08.2019 (обновлено: 15:23 13.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заведующая детским садом в Костромской области предстанет перед судом по обвинению в халатности, из-за которой четырехлетнюю девочку придавило фортепиано, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, 23 мая на четырехлетнюю девочку в детском саду упало пианино. Ребенка госпитализировали с закрытой травмой груди, ушибами и ссадинами. Как полагает следствие, причиной стало халатное отношение заведующей детсада, которая не проконтролировала, чтобы музыкальный инструмент закрепили. Кроме того, по данным СК, заведующая не обеспечила замену воспитателя, который в тот день отсутствовал, а младший воспитатель вышла на кухню за едой, оставив детей без присмотра.
Добавляется, что заведующая детского сада в поселке Красное-на-Волге обвиняется по статье "Халатность".
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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