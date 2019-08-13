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РИА Новости

Круглый стол к 80-летию пакта Молотова – Риббентропа

15:02 13.08.2019
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21 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, в рамках которого будет представлен сборник рассекреченных документов Министерства иностранных дел Латвии.
Участники:
- президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- заместитель директора Института российской истории РАН Сергей ЖУРАВЛЕВ;
- директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир СИМИНДЕЙ.

23 августа 1939 года в Москве главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии поставили свои подписи под советско-германским Договором о ненападении и секретным дополнительным протоколом. В современных странах Балтии считается, что именно это событие на долгие десятилетия положило конец независимости прибалтийских республик. Однако так ли это было на самом деле? Впервые публикуемые секретные отчеты дипломатической миссии Латвии в Москве за 1939–1940 гг. вскрывают малоизвестный пласт двусторонних отношений, борьбы и взаимодействия дипломатических служб стран Балтии и СССР в начале Второй мировой войны.
Сборник документов "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939–1940" подготовлен Институтом российской истории РАН и фондом "Историческая память" при поддержке Российской ассоциации прибалтийских исследований.

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