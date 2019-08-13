В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за сутки задержали 17 сталкеров

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Украинские полицейские задержали за сутки 17 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в том числе граждан Франции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"За последние сутки полиция задержала 17 нарушителей на территории зоны Чернобыльской АЭС... Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители - жители городов Енакиево (неподконтрольная Киеву территория Донецкой области – ред.) и Николаева. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, (это) молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Также на объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян. "Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области", - добавили в полиции.

По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.