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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за сутки задержали 17 сталкеров

14:51 13.08.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Украинские полицейские задержали за сутки 17 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в том числе граждан Франции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"За последние сутки полиция задержала 17 нарушителей на территории зоны Чернобыльской АЭС... Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители - жители городов Енакиево (неподконтрольная Киеву территория Донецкой области – ред.) и Николаева. Вторую группу нарушителей правоохранители задержали в отселенном городе Припять, (это) молодые люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
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Также на объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян. "Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области", - добавили в полиции.
По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
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