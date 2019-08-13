Россия и Армения направили в Сирию более 140 тонн совместной гумпомощи

ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Армения и Россия направили в Сирию совместную партию гуманитарной помощи весом свыше 140 тонн, сообщили во вторник в пресс-службе армянского МЧС.

"Совместным решением правительств Армении и РФ в Сирию направлена гуманитарная помощь, предоставленная российско-армянским центром гуманитарного реагирования. Груз состоит из 52,5 тонны мясных и 35 тонн рыбных консервов, 40 тонн сахарного песка, а также 14,5 тонны сухого пайка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем также отмечается, что "армянская и российская стороны передадут гуманитарную помощь сирийскому обществу Красного полумесяца, который и осуществит дальнейшее распределение".

В марте 2016 года в пригороде Еревана в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении открылся российско-армянский центр гуманитарного реагирования. На него возложены задачи по поддержке поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи вооруженных сил СССР в поселке Гетаргел.