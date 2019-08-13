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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Армения направили в Сирию более 140 тонн совместной гумпомощи

14:49 13.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Армения и Россия направили в Сирию совместную партию гуманитарной помощи весом свыше 140 тонн, сообщили во вторник в пресс-службе армянского МЧС.
"Совместным решением правительств Армении и РФ в Сирию направлена гуманитарная помощь, предоставленная российско-армянским центром гуманитарного реагирования. Груз состоит из 52,5 тонны мясных и 35 тонн рыбных консервов, 40 тонн сахарного песка, а также 14,5 тонны сухого пайка", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем также отмечается, что "армянская и российская стороны передадут гуманитарную помощь сирийскому обществу Красного полумесяца, который и осуществит дальнейшее распределение".
В марте 2016 года в пригороде Еревана в рамках соглашения между правительствами РФ и Армении открылся российско-армянский центр гуманитарного реагирования. На него возложены задачи по поддержке поисково-спасательных операций, ликвидации последствий землетрясений, оползней, лавин, тушению пожаров, доставке гуманитарной помощи, повышению квалификации персонала национальных чрезвычайных служб. Центр размещен на территории бывшей базы связи вооруженных сил СССР в поселке Гетаргел.
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Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
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