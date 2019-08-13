Эксперт оценил возможность России и Индии совместно производить лайнеры

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. России и Индии нужно переносить успешный опыт сотрудничества в оборонной сфере в гражданскую, есть возможности для совместного производства гражданского самолета, считает вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол России в Индии Вячеслав Трубников.

"Я думаю, опираясь на опыт создания военных истребителей Су-30МКИ, мы друг друга узнали очень хорошо. Почему не задуматься над тем, как бы нам не посотрудничать в сфере гражданского самолета. Это тоже очень большое дело. То есть возможности есть, но для этого нужны инвестиции, политическая воля и активное вовлечение частного бизнеса", - сказал Трубников в ходе видеомоста Москва-Дели, организованном МИА "Россия сегодня".

Он также привел в качестве успешного примера сотрудничества России и Индии в научно-технической и оборонной сфере совместное предприятие "Брамос", на котором производятся крылатые ракеты. "Хорошо бы этот опыт перенести в гражданскую сферу. Он блестящий. Я тоже задумываюсь над тем, почему бы нам не использовать этот опыт в сфере гражданской авиации. С Китаем мы работаем в этом направлении", - сказал он.

В Индии истребители Су-30МКИ производит корпорация HAL. Контракт, заключенный ранее между Россией и Индией, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа. Впоследствии Нью-Дели прислал заявку российской стороне на закупку дополнительной партии машинокомплектов для сборки этих самолётов. В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с учётом того, что в Индии на вооружении находится около 200 истребителей Су-30МКИ, открывается возможность по модернизации этого парка, для того, чтобы продлить ему жизнь.