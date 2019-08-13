Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T14:30Z
https://ria.ru/20190813/1557451294.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_0:14:1119:643_1036x0_80_0_0_a7a0aa1cbacfbe29793048a2b41169d9.jpg
РИА Новости

Эксперты: масштабы последствий пожаров в Сибири не надо переоценивать

14:30 13.08.2019
33
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в Сибири не представляют серьезной угрозы для России и мира, и не могут сравниться по масштабам с постоянными выбросами промышленных предприятий или экологическим ущербом от транспорта, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Институт глобального климата и экологии имени академика Израэля сообщил, что выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей. При этом обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн.

Угроза познается в сравнении

По мнению директора Института леса РАН Андрея Сирина, в масштабах страны и мира выброс 82 миллионов тонн углекислого газа в результате пожаров в Сибири – это "капля в море".

"Промышленные предприятия производят в разы больше, причем постоянно. Другое дело, что к постоянным вредным выбросам мы уже привыкли, а к разовым привыкнуть труднее – отсюда и резонанс. Но и он, на мой взгляд, довольно быстро сойдет на нет: вспомните извержение вулкана в Исландии, которое фактически привело к коллапсу всего воздушного сообщения в Северной Европе. Финансовые потери были огромные, но сейчас мы об этом даже и не вспоминаем", - сказал Сирин.

Эксперт отметил, что опасен не столько сам углекислый газ, сколько другие продукты горения.
"Диоксид углерода – это лишь один из многих вредных компонентов, выделяющихся в результате лесных пожаров. Сами стволы практически никогда не сгорают целиком, поэтому потом в течение нескольких лет будет продолжаться разложение погибших деревьев, и этот процесс тоже будет сопровождаться выделением газа. Но самое опасное здесь – сажа, которая может быть разнесена ветром на многие тысячи километров", - пояснил Сирин.
Замдиректора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации, доктор наук Андрей Филипчук также считает, что негативные последствия от пожаров могут ощущаться в основном на локальном уровне, в районах, прилегающих к лесным пожарам.
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Вчера, 09:36РИА Новости
Сильный лесной пожар начался на греческом острове Эвбея
"Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке - это примерно 0, 25% от выбросов в атмосферу в 2018 году. Если сравнивать с другими загрязнителями воздуха, то это будет незначительный процент. В данной ситуации серьезные последствия могут быть лишь на локальном уровне, в тех районах, где произошли эти пожары, но не в масштабах всей страны и, уж тем более мира", - сказал Филипчук.
Помимо выбросов СО2 промышленностью или в результате лесных пожаров, существуют также естественные природные загрязнители атмосферы, напомнил директор Центра лесной пирологии (филиал ФБУ ВНИИЛМ в Красноярске) Роман Котельников.
"Даже при такой площади пожаров говорить о каком-то экстремальном выделения углекислого газа не корректно. В природе существуют и более мощные источники, например, при извержении вулканов выделяется вредных веществ в разы больше, чем при горении леса", - сказал Котельников.

Ущерб для "зеленых легких"

Ежегодно Россия, наряду с другими странами, подает сведения о выбросах парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. По последним доступным данным за 2017 год, леса России обеспечили поглощение более 800 миллионов тонн СО2.
По мнению директора Института леса РАН Андрея Сирина, в России необходим комплексный контроль за сохранением лесов.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 09:08Радио
Лесные пожары в Сибири начинают отступать
"Ущерб для людей и инфраструктуры от пожаров в Сибири тоже не должен быть каким-то экстремальным – всё-таки горели, главным образом, не обжитые районы, а достаточно глухие места. Конечно, плохо то, что уничтожаются "легкие" страны, и здесь нам нужен комплексный подход к контролю за лесами и их защите. Только делать это важно не на эмоциях и не бегая в поисках первого попавшегося виноватого", - отметил эксперт.

Подсчеты приблизительны

В Институте глобального климата и экологии имени академика Израэля РИА Новости рассказали, что для расчета объемов выбросов углекислого газа от лесных пожаров в Сибири эксперты использовали спутниковые данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.
Тем не менее, у директора Центра лесной пирологии Романа Котельникова возникли сомнения в точности подсчета ущерба от лесных пожаров.

"Все существующие методики оценки выбросов углекислого газа лесными пожарами в атмосферу являются весьма приблизительными. С учетом случайного характера пожаров и их неравномерного распределения, каждый год повышенная горимость наблюдается то в одних регионах, то в других. А при оценке площади, пройденной лесными пожарами за год, отклонение полученных в результате расчетов объемов выбросов, в сравнении с прошлым годом, не превышает погрешности самого метода", - сказал эксперт.

По его словам, даже если сейчас говорят о каком-то временном увеличении объемов выброса, это еще не значит, что в 2019 году негативное влияние на окружающую среду окажется больше, чем в прошлом. В свою очередь, замдиректора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации Андрей Филипчук полагают, что без окончательных оценок характера лесных пожаров в Сибири реальные масштабы выбросов оценить невозможно.
© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
"Сейчас есть данные об общей площади пожаров, но мы же не знаем, сколько именно древесины сгорело. Потому что одно дело, когда пожар верховой: тогда действительно выделяется много углекислого газа. И совсем другое – когда он низовой: там будут совершенно иные показатели по выбросам. Поэтому, на мой взгляд, окончательные выводы можно делать только тогда, когда будет понятен общий масштаб сгоревшего леса", - заключил Филипчук.
000000
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРоссия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
РИА
Новости
Волго-Ахтубинская пойма
Гидросооружения для Волго-Ахтубинской поймы начнут строить в 2021 году
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Глава МЧС проинспектировал тушение лесных пожаров в Иркутской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Жителей архангельского села попросили покинуть дома из-за работ военных
Лента
новостей
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
В Иркутской области лес горит на площади почти 775 тысяч гектаров
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных
Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара
РСТ: пожары на Канарах и под Афинами не станут поводом для аннуляции туров
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
МЧС при поддержке ЕР создаст центры по подготовке волонтеров-спасателей
Цех сборки самолета МС-21-300
Эксперт оценил возможность России и Индии совместно производить лайнеры
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды призвал ввести экоуроки в школах
Самолет Аэрофлота
МК: Иностранный пилот оценил условия труда пилотов в Аэрофлоте
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубля
Пожар на теплоходе Святая Русь в Нижегородской области
Открытое горение на теплоходе "Святая Русь" ликвидировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
Лента новостейМолния