Эксперты: масштабы последствий пожаров в Сибири не надо переоценивать

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в Сибири не представляют серьезной угрозы для России и мира, и не могут сравниться по масштабам с постоянными выбросами промышленных предприятий или экологическим ущербом от транспорта, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Институт глобального климата и экологии имени академика Израэля сообщил, что выбросы углекислого газа от лесных пожаров на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края составили 82 миллиона тонн, а по всей России с начала года - 284 миллиона тонн, что в 1,6 раза выше средних показателей. При этом обычно в год от природных пожаров в РФ выбросы СО2 составляют около 170 миллионов тонн.

Угроза познается в сравнении

По мнению директора Института леса РАН Андрея Сирина, в масштабах страны и мира выброс 82 миллионов тонн углекислого газа в результате пожаров в Сибири – это "капля в море".

"Промышленные предприятия производят в разы больше, причем постоянно. Другое дело, что к постоянным вредным выбросам мы уже привыкли, а к разовым привыкнуть труднее – отсюда и резонанс. Но и он, на мой взгляд, довольно быстро сойдет на нет: вспомните извержение вулкана в Исландии, которое фактически привело к коллапсу всего воздушного сообщения в Северной Европе. Финансовые потери были огромные, но сейчас мы об этом даже и не вспоминаем", - сказал Сирин.

Эксперт отметил, что опасен не столько сам углекислый газ, сколько другие продукты горения.

"Диоксид углерода – это лишь один из многих вредных компонентов, выделяющихся в результате лесных пожаров. Сами стволы практически никогда не сгорают целиком, поэтому потом в течение нескольких лет будет продолжаться разложение погибших деревьев, и этот процесс тоже будет сопровождаться выделением газа. Но самое опасное здесь – сажа, которая может быть разнесена ветром на многие тысячи километров", - пояснил Сирин.

Замдиректора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации, доктор наук Андрей Филипчук также считает, что негативные последствия от пожаров могут ощущаться в основном на локальном уровне, в районах, прилегающих к лесным пожарам.

"Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке - это примерно 0, 25% от выбросов в атмосферу в 2018 году. Если сравнивать с другими загрязнителями воздуха, то это будет незначительный процент. В данной ситуации серьезные последствия могут быть лишь на локальном уровне, в тех районах, где произошли эти пожары, но не в масштабах всей страны и, уж тем более мира", - сказал Филипчук.

Помимо выбросов СО2 промышленностью или в результате лесных пожаров, существуют также естественные природные загрязнители атмосферы, напомнил директор Центра лесной пирологии (филиал ФБУ ВНИИЛМ в Красноярске) Роман Котельников.

"Даже при такой площади пожаров говорить о каком-то экстремальном выделения углекислого газа не корректно. В природе существуют и более мощные источники, например, при извержении вулканов выделяется вредных веществ в разы больше, чем при горении леса", - сказал Котельников.

Ущерб для "зеленых легких"

Ежегодно Россия, наряду с другими странами, подает сведения о выбросах парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. По последним доступным данным за 2017 год, леса России обеспечили поглощение более 800 миллионов тонн СО2.

По мнению директора Института леса РАН Андрея Сирина, в России необходим комплексный контроль за сохранением лесов.

"Ущерб для людей и инфраструктуры от пожаров в Сибири тоже не должен быть каким-то экстремальным – всё-таки горели, главным образом, не обжитые районы, а достаточно глухие места. Конечно, плохо то, что уничтожаются "легкие" страны, и здесь нам нужен комплексный подход к контролю за лесами и их защите. Только делать это важно не на эмоциях и не бегая в поисках первого попавшегося виноватого", - отметил эксперт.

Подсчеты приблизительны

В Институте глобального климата и экологии имени академика Израэля РИА Новости рассказали, что для расчета объемов выбросов углекислого газа от лесных пожаров в Сибири эксперты использовали спутниковые данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Тем не менее, у директора Центра лесной пирологии Романа Котельникова возникли сомнения в точности подсчета ущерба от лесных пожаров.

"Все существующие методики оценки выбросов углекислого газа лесными пожарами в атмосферу являются весьма приблизительными. С учетом случайного характера пожаров и их неравномерного распределения, каждый год повышенная горимость наблюдается то в одних регионах, то в других. А при оценке площади, пройденной лесными пожарами за год, отклонение полученных в результате расчетов объемов выбросов, в сравнении с прошлым годом, не превышает погрешности самого метода", - сказал эксперт.

По его словам, даже если сейчас говорят о каком-то временном увеличении объемов выброса, это еще не значит, что в 2019 году негативное влияние на окружающую среду окажется больше, чем в прошлом. В свою очередь, замдиректора Всероссийского НИИ лесоводства и механизации Андрей Филипчук полагают, что без окончательных оценок характера лесных пожаров в Сибири реальные масштабы выбросов оценить невозможно.