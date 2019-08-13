В Подмосковье ликвидировали более 280 лесных возгораний с начала сезона

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 280 лесных возгораний обнаружено и ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона 2019 года, сообщает пресс-служба Мособллес.
"С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области было обнаружено и ликвидировано 282 лесных пожара, в том числе 30 торфяных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Комитетом лесного хозяйства была произведена закупка семи новых беспилотных летательных аппаратов для более оперативного контроля за ситуацией с лесными пожарами в регионе.