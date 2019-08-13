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РИА Новости

В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки

13:53 13.08.2019
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта в ЛНР
Обстрел населенного пункта в ЛНР
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
Обстрел населенного пункта в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили о четырех обстрелах с начала суток со стороны украинских силовиков, в том числе жилого массива в населенном пункте Золотое-5. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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Вчера, 12:14РИА Новости
В ЛНР заявили об обстреле жилого массива на северо-западе республики
"По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) 13 августа вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Сокольники, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Желобок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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