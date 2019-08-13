Свыше 78% образовательных учреждений МО проверили к новому учебному году

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 78% образовательных учреждений Московской области было проверено в ходе подготовки к новому учебному году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье идет активная подготовка к новому учебному году, все образовательные учреждения региона – а это свыше 3,8 тысячи объектов – проверяются на предмет готовности принять учащихся. На сегодняшний день уже свыше 78% образовательных организаций прошли оценку надзорных органов", – цитирует пресс-служба министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.