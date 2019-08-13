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РИА Новости

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

13:28 13.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
"Вчера ее направляли на госпитализацию, но она отказалось. В больнице было подтверждено сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, сейчас ей выдали больничный, она находится дома, ей очень плохо, она физически не может быть сегодня в суде. Мы будем просить об отложении заседания, надо сказать, что вину она не признает", - заявила адвокат.
По ее словам, административный протокол в суд пока не поступил. "Я пришла в суд по обязательству о явке, выданному на сегодня, на 12.00. В суде мне сообщили, что административный материал, составленный в отношении моей подзащитной, отсутствует, хотя протокол по другим задержанным в ходе акции будет рассматриваться", - заявила Молоканова.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию. По данным полиции, были задержаны 136 человек.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Вчера, 13:06РИА Новости
В Кремле не считают акции в Москве политическим кризисом
Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщил столичный главк МВД. По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.
Адвокат девушки Татьяна Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.
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ГУМВДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
притворяется... сил и здоровья на продолжение участия в несанкционированной акции ей же хватило? или для задержания за ней по всему городу бегали?
13 августа, 14:20
Павел
16000111
не пришла, значит полицейский к ней еще раз приходил *в гости*
13 августа, 13:38
Владимир Скрепкин
8200015
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