Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. . Архивное фото

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Вчера ее направляли на госпитализацию, но она отказалось. В больнице было подтверждено сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, сейчас ей выдали больничный, она находится дома, ей очень плохо, она физически не может быть сегодня в суде. Мы будем просить об отложении заседания, надо сказать, что вину она не признает", - заявила адвокат.

По ее словам, административный протокол в суд пока не поступил. "Я пришла в суд по обязательству о явке, выданному на сегодня, на 12.00. В суде мне сообщили, что административный материал, составленный в отношении моей подзащитной, отсутствует, хотя протокол по другим задержанным в ходе акции будет рассматриваться", - заявила Молоканова.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции во время несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Некоторые участники митинга вопреки предостережениям полиции и прокуратуры продолжили шествие в сторону Китай-города, которое ГУМВД квалифицировало как несанкционированную акцию. По данным полиции, были задержаны 136 человек.

Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции, сообщил столичный главк МВД. По итогам проверки, отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности.