Песков заявил, что центров принятия решений по акциям нет

Песков ответил, есть ли связь с повестками в армию, долговыми повестками и участием в несанкционированных митингах, а также, где находится центр принятия решений: Не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений, ведомства выполняют свои функции pic.twitter.com/TOVWxxVZ2P

"Не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений. Ведомства выполняют свои функции. Говорить, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками?.. Судебные приставы ... в том числе работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки. Администрация президента не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, есть ли центр принятия решений, который отдает команды военкомату, прокуратуре и другим ведомствам по проверке участников акций.