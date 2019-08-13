Песков заявил, что центров принятия решений по акциям нет

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центров принятия решений по проверке участников акций в Москве не существует, ведомства выполняют свою работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.
Песков ответил, есть ли связь с повестками в армию, долговыми повестками и участием в несанкционированных митингах, а также, где находится центр принятия решений: Не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений, ведомства выполняют свои функции pic.twitter.com/TOVWxxVZ2P— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 августа 2019 г.
"Не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений. Ведомства выполняют свои функции. Говорить, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками?.. Судебные приставы ... в том числе работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки. Администрация президента не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, есть ли центр принятия решений, который отдает команды военкомату, прокуратуре и другим ведомствам по проверке участников акций.