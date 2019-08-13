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РИА Новости

Песков заявил, что центров принятия решений по акциям нет

13:28 13.08.2019 (обновлено: 14:47 13.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центров принятия решений по проверке участников акций в Москве не существует, ведомства выполняют свою работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.
"Не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений. Ведомства выполняют свои функции. Говорить, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками?.. Судебные приставы ... в том числе работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки. Администрация президента не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат", - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, есть ли центр принятия решений, который отдает команды военкомату, прокуратуре и другим ведомствам по проверке участников акций.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Вчера, 13:06РИА Новости
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Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
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