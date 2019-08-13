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РИА Новости
Туризм

РСТ: пожары на Канарах и под Афинами не станут поводом для аннуляции туров

13:39 13.08.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisЛюди закрывают лица от дыма во время лесного пожара
Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Природные катаклизмы, которые случаются в разных странах из года в год, такие, как пожары на Канарских островах и под Афинами, не становятся для российских туристов поводом к отказу от купленных туров и не отражаются на туристическом рынке, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектара леса. Кроме того, сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, на тушение направлены десятки машин.
"Эти природные явления повторяются каждый год, туристы на них уже никак не реагируют, - прокомментировала собеседница агентства. - Интересно, что в плохую погоду у себя на родине россияне покупают туры не так охотно, как в хорошую. Что касается купленных путевок, то никакие пожары, никакая жара и никакой холод не становятся поводом для отказов от поездок. Так как погода меняется очень стремительно".
Она уточнила, что на Канарских островах россияне отдыхают преимущественно на острове Тенерифе, так как с ним есть прямое авиасообщение. На Гран-Канарии есть самостоятельные путешественники, но и от них не поступало никаких жалоб.
"Пожары в Греции случаются каждый год, ровно как и в России, но это обычно не касается массовых курортных направлений. Сейчас горит остров Эвбея, но там почти нет туристов из России, хотя туроператоры и начали предлагать это направление", - сказала представитель РСТ.
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
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АТОР: в зоне пожаров на Гран-Канарии нет российских туристов
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