РСТ: пожары на Канарах и под Афинами не станут поводом для аннуляции туров

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Природные катаклизмы, которые случаются в разных странах из года в год, такие, как пожары на Канарских островах и под Афинами, не становятся для российских туристов поводом к отказу от купленных туров и не отражаются на туристическом рынке, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектара леса. Кроме того, сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, на тушение направлены десятки машин.

"Эти природные явления повторяются каждый год, туристы на них уже никак не реагируют, - прокомментировала собеседница агентства. - Интересно, что в плохую погоду у себя на родине россияне покупают туры не так охотно, как в хорошую. Что касается купленных путевок, то никакие пожары, никакая жара и никакой холод не становятся поводом для отказов от поездок. Так как погода меняется очень стремительно".

Она уточнила, что на Канарских островах россияне отдыхают преимущественно на острове Тенерифе, так как с ним есть прямое авиасообщение. На Гран-Канарии есть самостоятельные путешественники, но и от них не поступало никаких жалоб.